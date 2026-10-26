Seguridad

Pescador Encuentra a Persona Sin Vida en Frontera de Coahuila y Texas

Autoridades informaron que hasta el momento, la víctima no ha sido identificada

Pescador Encuentra a Persona Sin Vida en Frontera de Coahuila y TexasAutoridades aseguraron el cuerpo y lo trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Foto: N+

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