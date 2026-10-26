Pescador Encuentra a Persona Sin Vida en Frontera de Coahuila y Texas

Un hombre que se encontraba pescando en las aguas del río Bravo localizó a una persona sin vida durante las primeras horas de este lunes, a la altura del Puente Internacional Uno, en la frontera entre Piedras Negras, Coahuila, y Eagle Pass, Texas.

El pescador, identificado como Jesús Alonso Ramírez, relató que su cuerda se atoró mientras realizaba esta actividad. Al intentar jalarla, se percató de que había un cuerpo atrapado, por lo que dio aviso de inmediato a las autoridades.

Elementos de las corporaciones de seguridad y rescate acudieron al lugar para realizar las maniobras correspondientes y recuperar el cuerpo de las aguas del río Bravo. Posteriormente, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento.

Hasta el momento, la persona no ha sido identificada, por lo que se espera que los estudios forenses y las investigaciones correspondientes permitan establecer su identidad y las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

Con este caso, suman ocho los cuerpos recuperados en el río Bravo del lado de Piedras Negras en lo que