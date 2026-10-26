Transportistas de Coahuila se Manifiestan en Carretera Monterrey-Saltillo

Alrededor de mil transportistas de Coahuila se sumaron al paro nacional para exigir mayor seguridad en las carreteras del país y solicitar acciones de las autoridades federales, bajo el lema 'Ya no aguanto más'.

En la Región Sureste, cerca de 200 unidades agremiadas a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Delegación Saltillo, se reunieron a un costado de la carretera Monterrey-Saltillo. Posteriormente, avanzaron en caravana hacia los límites de Coahuila con Nuevo León y regresaron en dirección a la caseta de cobro La Carbonera, en el municipio de Arteaga, donde se concentraron.

En sus unidades colocaron pancartas con mensajes como 'Ninguna carga vale la vida de un operador' y 'Exigimos seguridad para salir y regresar a casa', con los que expresaron su preocupación por los robos y los riesgos que enfrentan durante sus recorridos.

Juan Manuel Ramos, transportista y delegado de CANACAR Saltillo, señaló que, aunque Coahuila ofrece condiciones de seguridad favorables, los operadores deben trasladarse a otras entidades donde enfrentan mayores riesgos.

Entre sus exigencias también se encuentra que Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) asuma la responsabilidad del pago del seguro en caso de robo de una unidad, pues señalaron que los transportistas pagan peaje y, cuando les roban sus camiones, no reciben una respuesta que garantice la recuperación de las pérdidas.

De acuerdo con las estimaciones de los transportistas, el robo de una unidad puede representar pérdidas de alrededor de ocho millones de pesos, considerando aproximadamente cuatro millones por el tractocamión, 800 mil pesos por la caja y el valor de la mercancía que transporta.

Los transportistas identificaron como tramos de mayor riesgo las rutas entre la Ciudad de México y Veracruz, así como carreteras de Guanajuato y Puebla. En el norte del país, advirtieron sobre la inseguridad en el trayecto de Monterrey hacia Nuevo Laredo y Reynosa, además de distintas carreteras de Tamaulipas.

El delegado de CANACAR Saltillo precisó que la movilización se realizó de manera pacífica, sin bloqueos ni afectaciones a la circulación de vehículos particulares.

Estas movilizaciones se han registrado distintos estados del país, como en Durango, donde transportistas de la La Laguna se manifestaron pacíficamente para pedir un alto a los robos, extorsiones y los aumentos en los combustibles.

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, A. C. (AMOTAC) y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) se manifestaron el sector de El Vergel, municipio de Gómez Palacio, los transportistas señalaron que la inseguridad no ha disminuido.