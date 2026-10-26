Seguridad

Transportistas de Coahuila se Manifiestan en Carretera Monterrey-Saltillo

Los manifestantes avanzaron en caravana y retornaron hacia la caseta de cobro La Carbonera, en el municipio de Arteaga, donde se concentraron

Transportistas de Coahuila se Manifiestan en Carretera Monterrey-SaltilloAlrededor de mil transportistas se manifestaron en la carretera Monterrey-Saltillo para pedir mayor seguridad. Foto: N+

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