Transportistas de Sonora Realizan Paro Nacional de Manera Pacífica en Hermosillo

Transportistas de carga en Sonora se sumaron al paro nacional convocado para este lunes 26 de octubre, con una manifestación de forma pacífica en la caseta de cobro de la salida norte de la ciudad de Hermosillo, dónde no se bloqueó el tránsito de la carretera.

Guillermo Valdés Barrón, delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), precisó que el paro es para exigir mayor seguridad en todas las carreteras del país y en el caso específico del estado mejorar la infraestructura carretera, incentivos fiscales, evitar la sobre regulación y mayor agilidad en los puntos de revisión.

"Nosotros contamos con un permiso de transporte de carga federal, y aún así nos siguen solicitando un permiso municipal de carga y descarga, permisos estatales para circular dentro del estado mismo, entonces es algo que queremos evitar".

La manifestación en Sonora se convocó a partir de las 8:00 de la mañana, y poco a poco fueron llegando más choferes, hasta llegar a cerca de 50 unidades en Hermosillo, aunque también reportaron acciones en otros municipios.

"No vamos a bloquear, la cámara se ha manifestado por estar dentro de la legalidad y la formalidad, vamos a manifestarnos pacíficamente, no vamos a bloquear no vamos a cerrar, no vamos a hacer nada que sea ilegal, simplemente que vea el gobierno federal que estamos manifestándonos".

En Sonora aseguraron que ya están en pláticas con la Secretaría de Gobierno para solucionar los problemas que hay en el estado y se organizarán reuniones con los municipios.