Seguridad

Transportistas de Sonora Realizan Paro Nacional de Manera Pacífica en Hermosillo

En total se sumaron un aproximado de 50 unidades en la caseta de cobro norte del municipio sin bloquear el tránsito a los automovilistas

Transportistas de Sonora Realizan Paro Nacional de Manera Pacífica en HermosilloTransportistas de Sonora Realizan Paro Nacional de Manera Pacífica en Hermosillo. Foto: N+

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