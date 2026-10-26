Nuevo Bloqueo de Jubilados y Trabajadores de Pemex: Así Serán Cierres en CDMX

Trabajadores y jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) convocaron a una manifestación en la Ciudad de México para el miércoles 28 de octubre, con el objetivo de defender sus derechos laborales y prestaciones.

De acuerdo con la convocatoria difundida por organizaciones del sector petrolero. La movilización busca reunir a integrantes de distintos grupos y asociaciones petroleras en un frente común para exigir garantías sobre sus condiciones laborales, atención médica y pensiones.

¿Dónde serán los cierres de los trabajadores de Pemex?

El punto de reunión será la Secretaría de Energía, localizada en avenida Insurgentes número 20, en la Glorieta de Insurgentes, colonia Roma Norte, código postal 06700, alcaldía Cuauhtémoc.

La protesta está prevista para iniciar a las 9:00 horas del miércoles. Por ello, considera que habrá afectaciones a la circulación.

Las organizaciones participantes señalaron que la manifestación tiene como propósito defender sus derechos laborales y las prestaciones que consideran adquiridas. Entre sus demandas se encuentran:

Frenar las liquidaciones y los descensos de nivel.

Garantizar los servicios médicos y el suministro de medicamentos.

Respetar los derechos adquiridos de los trabajadores.

Evitar la aplicación retroactiva de las leyes.

Actualizar los salarios y las pensiones.

Contar con certeza jurídica.

FBPT