Movilidad

Nuevo Bloqueo de Jubilados y Trabajadores de Pemex: Así Serán Cierres en CDMX

Convocaron a la movilización para exigir respeto a sus prestaciones, servicios médicos y pensiones

Jubilados de PemexJubilados de Pemex rumbo al Zócalo capitalino en una protesta del pasado mes de mayo de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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