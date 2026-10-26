Seguridad

Detienen en Nuevo León a Hombre que es Buscado por Autoridades de Estados Unidos

El sujeto fue arrestado sobre la avenida Lázaro Cárdenas luego de realizar una mala maniobra en la camioneta que circulaba

DetenidoEl sujeto es buscado por autoridades de Estados Unidos. Foto: Policía San Pedro

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