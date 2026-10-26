Detienen en Nuevo León a Hombre que es Buscado por Autoridades de Estados Unidos

Un hombre que era buscado por las autoridades de Estados Unidos fue detenido en calles del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, luego de que presuntamente se negara a seguir las indicaciones de policías municipales. Además, la camioneta en la que viajaba contaba con reporte de robo.

El arresto ocurrió cuando elementos de la Policía de San Pedro detectaron una camioneta gris, con placas de circulación del estado de Texas, que realizó una mala maniobra y le cerró el paso a otro automovilista sobre la avenida Lázaro Cárdenas.

Los oficiales se acercaron al vehículo para pedirle al conductor que se detuviera, pero presuntamente el sujeto no hizo caso a las indicaciones. Luego de lograr que la camioneta detuviera su marcha, los policías procedieron con el arresto del hombre, identificado como Paulo “N”, de 36 años de edad, originario del estado de Durango.

Tras revisar la información del detenido, las autoridades detectaron que presuntamente contaba con una orden de aprehensión vigente en Estados Unidos. Asimismo, se informó que la camioneta en la que circulaba tenía reporte de robo, aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre este señalamiento ni sobre el lugar donde fue reportada como robada.

Paulo “N” fue presentado ante un juez, donde la Fiscalía de Nuevo León lo acusó del delito de resistencia de particulares y pidió que fuera vinculado a proceso. Serán las autoridades pertinentes quienes determinen su situación legal.

Hasta el momento no se ha informado cuál es el delito por el que el hombre era buscado en Estados Unidos ni si las autoridades de ese país iniciarán algún procedimiento para extraditarlo.