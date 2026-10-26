Confirman Muerte de Adrián, Pescador de 12 Años Desaparecido en San Felipe tras Rachel

La familia de Adrián, un pescador de 12 años que desapareció junto con Óscar en aguas al sur de San Felipe, confirmó que el menor fue encontrado sin vida, luego de que ambos salieran en una embarcación de Campo La Poma rumbo a Bahía de San Luis Gonzaga, el día en que se registró la tormenta Rachel.

La esperanza de encontrar a Adrián con vida se mantenía después de que, hace un par de días, se localizara parte de su ropa en una isla de la zona.

Mientras tanto, Oscar Ulloa, de 40 años, continúa desaparecido, por lo que las labores de búsqueda se mantienen para tratar de localizarlo.

Información David Mena

APG