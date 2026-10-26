Desaparecidos

Confirman Muerte de Adrián, Pescador de 12 Años Desaparecido en San Felipe tras Rachel

La localización de prendas en una isla había mantenido la esperanza de encontrar al menor con vida, su acompañante Óscar sigue sin ser localizado

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