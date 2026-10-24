Desaparecidos

Suman 4 Desaparecidos en Celaya; Dos son Menores

Génesis Alexa, de 13 años y Geovanni Muñiz, de 17 años, son los dos jóvenes de los que no se tiene rastro y se pide el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero

Suman 4 Desaparecidos en Celaya; Dos son Menores.Suman 4 Desaparecidos en Celaya; Dos son Menores. Foto: N+

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Dos personas siguen sin ser encontradas desde el pasado mes de agosto, José Francisco y Jimena Alejandra, una adolescente de 16 años fue encontrada en la Ciudad de México.

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