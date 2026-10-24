Suman 4 Desaparecidos en Celaya; Dos son Menores

Durante el último mes, 4 personas más se han reportado como desaparecidas en Celaya. Se han identificado según autoridades de seguridad en Guanajuato que ofrecen trabajo a menores de edad y los engañan para reclutarlos.

El secretario de seguridad Pablo Muñoz Huitrón señaló que se trata de Génesis Alexa, de 13 años y Laura Leticia de 32 años, quienes desaparecieron el 9 de octubre; Diana Paola de 19 años, el 21 de octubre; Geovanni Muñiz de 17 años, el 13 de octubre.

Como desaparecida se sumó el dia 22 de octubre Paloma Guadalupe González de 16 años de edad, a quien presuntamente le ofrecieron trabajo en Monterrey, pero ya fue localizada en la Ciudad de México.

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Desde agosto están desaparecidos José Francisco y Jimena Alejandra; de septiembre siguen sin ser ubicados Álvaro Samuel, Jonathan Fermín, Kevin Jesús y Óscar Alexander.

Otro joven de 16 años desaparecido desde mayo, identificado como Manuel mientras que Antonio Jiménez de 16 años, ya fue localizado sin vida este viernes.