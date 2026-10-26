Desaparecidos

Desaparece Sacerdote Clemente Morales tras Consulta Médica; Exigen Localizarlo

La Iglesia mexicana dijo que la oración, la solidaridad y la colaboración responsable de toda la sociedad ayudan a expresar la fraternidad y renovar la esperanza para encontrar al párroco

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Reportan Desaparecido al Sacerdote Clemente Morales en Culiacán, Sinaloa

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