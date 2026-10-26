Seguridad

Liberan a 11 Personas Privadas de la Libertad Durante Operativo en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Estas acciones también dejaron el aseguramiento de armas y municiones

Liberan a 11 Personas Privadas de la Libertad Durante Operativo del Ejército en Nuevo LaredoLiberan a 11 Personas Privadas de la Libertad Durante Operativo del Ejército en Nuevo Laredo. Foto: N+

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Operativo en Tamaulipas: 11 personas liberadas y un arsenal asegurado.

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