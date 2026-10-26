Liberan a 11 Personas Privadas de la Libertad Durante Operativo en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Autoridades federales y estatales detuvieron a una persona y liberaron a otra que estaba privada de la libertad durante un operativo en Matamoros, Tamaulipas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad federal, en estas acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía y la Policía Estatal, quienes aseguraron tres armas largas, 15 cargadores, 420 cartuchos y equipo táctico.

En Nuevo Laredo, elementos del Ejército Mexicano liberaron a otras 11 personas que se encontraban privadas de la libertad. Durante este operativo también aseguraron un arma corta, 15 cargadores, 387 cartuchos, 101 teléfonos celulares y dispositivos conocidos como ponchallantas.

La SSPC informó que ambos casos forman parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad en Tamaulipas. Los resultados fueron incluidos en un reporte nacional sobre detenciones y aseguramientos realizados en distintos estados del país.