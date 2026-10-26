Detienen a Pedro 'N' por Presunto Caso de Feminicidio en Reynosa

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas dio a conocer, a través de sus redes sociales, la detención de Pedro 'N', quien presuntamente estaría relacionado con el caso de Karina, una mujer de 36 años que fue localizada sin vida el pasado 9 de octubre al interior de un domicilio de la colonia Las Delicias, en Reynosa.

De acuerdo con la información difundida, la detención fue realizada por agentes de la Fiscalía de Justicia de Acuña, Coahuila, quienes posteriormente entregaron al sospechoso a las autoridades de Tamaulipas para continuar con las investigaciones correspondientes.

El caso se remonta al hallazgo de la mujer, luego de que familiares solicitaran la intervención de las autoridades en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Blanca y Torreón, en la colonia Las Delicias. En el lugar, elementos de la Policía Investigadora y de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Serán las instancias competentes las encargadas de determinar la probable participación de Pedro 'N' en el delito de feminicidio, así como su responsabilidad jurídica en los hechos ocurridos en el municipio fronterizo.