Seguridad

Detienen a Pedro 'N' por Presunto Caso de Feminicidio en Reynosa

La detención fue realizada por agentes de la Fiscalía de Justicia de Acuña, Coahuila, quienes posteriormente entregaron al sospechoso a las autoridades de Tamaulipas

Detienen a Pedro N' por Presunto Caso de Feminicidio en ReynosaDetienen a Pedro N' por Presunto Caso de Feminicidio en Reynosa. Foto: FGJ

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Pedro 'N' bajo custodia por posible feminicidio en Reynosa. La Fiscalía de Tamaulipas busca esclarecer su rol en la muerte de Karina.

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