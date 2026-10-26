Deportes

La Mexicana Charlyn Corral Gana Premio a la Mejor Delantera en Balón de Oro 2026

Es la primera mexicana en ser reconocida en la ceremonia a lo mejor del futbol internacional

Charlyn Corral fue seleccionada como la mejor delantera en la máxima entrega de premiosFoto: Reuters
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