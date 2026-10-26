La Mexicana Charlyn Corral Gana Premio a la Mejor Delantera en Balón de Oro 2026

Charlyn Corral hizo historia al recibir el premio a la mejor delantera del año durante la ceremonia del Balón de Oro, luego de más de 20 años de carrera. "Este premio es de todas ustedes", dijo al recibir el galardón.

La jugadora del Club Pachuca Femenil aseguró que está muy feliz por ser la primera mujer mexicana en ser reconocida como la máxima goleadora.

“Me llena de orgullo porque sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien en el futbol femenil”, afirmó.

En su mensaje, Charlyn Corral aprovechó para celebrar la nominación de Scarlett Camberos, del Club América, al Balón de Oro como una de las mejores 30 jugadoras del mundo. "Quiero que le demos un aplauso", pidió al público.

Corral consiguió una racha imparable en la temporada 2025-2026, debido a que, de 42 partidos jugados, anotó 42 goles. Asimismo, destacó que este logro lo obtuvo con base en disciplina, esfuerzo y el apoyo de su familia y compañeras.

"Cuando haces las cosas con mucha fe, pero sobre todo con el corazón, todo vale la pena", afirmó visiblemente contenta.

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En el escenario, Junto a Harry Kane, quien obtuvo el premio al mejor goleador del año, Charlyn Corral agradeció especialmente a sus padres y hermano, a quienes calificó como la base y el sostén de su carrera.

"Gracias por compartir mis locuras, gracias por nunca dejarme tirar la toalla, pero sobre todo por darme la fuerza para abrir brecha en este deporte", finalizó su discurso.

EPP