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Quiñones Supera a Cristiano Ronaldo en Goleo y Termina Entre los Mejores 30 en el Balón de Oro

La delantera del América Scarlett Camberos terminó en el lugar 21 del Balón de Oro Femenino

Balón de Oro 2026: ¿En Qué Lugar Quedó Julián Quiñones?Julián Quiñones, de México, celebra tras marcar el primer gol durante el partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México. Foto: AP / Archivo

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