Quiñones Supera a Cristiano Ronaldo en Goleo y Termina Entre los Mejores 30 en el Balón de Oro

Una de las grandes sorpresas cuando se anunció la lista de nominados al Balón de Oro 2026 fue la inclusión del mexicano Julián Quiñones. El atacante de la Selección Nacional tuvo una gran temporada en la 2025-2026 y entró entre los 30 candidatos para ganar el premio al mejor jugador del mundo.

Este lunes 26 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de premiación en Londres y, aunque se sabía que el exjugador del América y el Atlas no estaba entre los grandes favoritos, finalmente se anunció en qué lugar quedó de la votación.

La organización del Balón de Oro anunció en sus redes sociales que Julián Quiñones terminó en el lugar 28 de la votación al premio al mejor jugador del mundo. Sus números durante la campaña pasada fueron muy buenos, pues salió campeón goleador de la liga de Arabia Saudita superando a Cristiano Ronaldo y, además, se consagró como el jugador mexicano con más goles en Mundiales al marcar cuatro tantos durante la Copa del Mundo.

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Quiñones disputó 35 partidos a nivel de club con el Al Qadisiya, en donde marcó 37 goles y dio 4 asistencias. Con el Tricolor, el naturalizado mexicano jugó 11 encuentros en los que marcó 4 goles y 1 asistencia.

La delantera mexicana Scarlett Camberos quedó en el lugar 21 de la votación del Balón de Oro Femenino 2026. La jugadora del Club América, de 25 años, figura en la lista con una nominación, la primera en su carrera según la gráfica difundida.