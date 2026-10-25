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Kimi Antonelli Gana el GP de Estados Unidos; Puede Coronarse Campeón de F1 en México

El piloto italiano de Mercedes tendrá la oportunidad de conquistar el campeonato en el Gran Premio de la Ciudad de México

Kimi Antonelli celebra su primer lugar en el Gran Premio de Estados Unidos 2026Kimi Antonelli celebra su primer lugar en el Gran Premio de Estados Unidos 2026 | Foto: Reuters

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