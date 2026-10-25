Kimi Antonelli Gana el GP de Estados Unidos; Puede Coronarse Campeón de F1 en México

El joven prodigio italiano Andrea Kimi Antonelli firmó una actuación magistral en el Circuito de las Américas (COTA) para adjudicarse el Gran Premio de Estados Unidos 2026. El piloto de Mercedes dominó la carrera de principio a fin desde la pole position, cruzando la meta con autoridad y dejando en la segunda posición a Charles Leclerc (Ferrari) y a Max Verstappen (Red Bull) en el tercer escalón del podio.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Con este triunfo, Antonelli no solo ratifica un año brillante dentro de la máxima categoría, sino que se coloca a las puertas de la gloria eterna. La combinación de resultados impidió la coronación matemática en suelo texano, pero dejó la mesa servida para que el campeonato de pilotos se defina el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de la Ciudad de México.