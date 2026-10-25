Kimi Antonelli Gana el GP de Estados Unidos; Puede Coronarse Campeón de F1 en México
El piloto italiano de Mercedes tendrá la oportunidad de conquistar el campeonato en el Gran Premio de la Ciudad de México
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El piloto italiano de Mercedes tendrá la oportunidad de conquistar el campeonato en el Gran Premio de la Ciudad de México
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El joven prodigio italiano Andrea Kimi Antonelli firmó una actuación magistral en el Circuito de las Américas (COTA) para adjudicarse el Gran Premio de Estados Unidos 2026. El piloto de Mercedes dominó la carrera de principio a fin desde la pole position, cruzando la meta con autoridad y dejando en la segunda posición a Charles Leclerc (Ferrari) y a Max Verstappen (Red Bull) en el tercer escalón del podio.
Con este triunfo, Antonelli no solo ratifica un año brillante dentro de la máxima categoría, sino que se coloca a las puertas de la gloria eterna. La combinación de resultados impidió la coronación matemática en suelo texano, pero dejó la mesa servida para que el campeonato de pilotos se defina el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de la Ciudad de México.
El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez tuvo una jornada sumamente complicada a bordo de su Cadillac y finalizó la competencia en el puesto 19.
Checo arrancó desde la parte posterior de la parrilla tras una dolorosa sesión de clasificación, donde largó desde el cajón 18. A lo largo de las 56 vueltas en Austin, el tapatío batalló de forma constante con el ritmo del monoplaza y la degradación de sus neumáticos suaves y duros, viéndose relegado en las peleas con los autos de la zona media.
A pesar de las limitaciones mecánicas que ha experimentado con la escudería estadounidense en esta etapa de desarrollo, Pérez logró mantener la compostura sobre la pista para ver la bandera a cuadros, finalizando por delante de su compañero Valtteri Bottas, quien tuvo que abandonar la carrera en el tramo final por problemas en la unidad de potencia. Ahora, Checo dará vuelta a la página de inmediato para enfocarse en reencontrarse con su afición en México.