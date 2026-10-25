Se Desgaja Talud de Unos 60 Metros y Daña Plaza Comercial en Santa Fe

Un talud se desgajó cerca de las 2 de la mañana en la zona de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa. El desprendimiento de tierra afectó a una plaza comercial ubicada en el número 61 de la calle Juan Salvador Agraz, en la colonia Las Tinajas.

El talud de aproximadamente 60 metros de alto se vino abajo y dañó varios locales del centro comercial. En las imágenes de N+ se aprecian mamparas y vidrios rotos debido al golpe que recibió el edificio. La tierra invadió los locales comerciales de los pisos inferiores.

Talud se desgaja detrás de centro comercial en Santa Fe. Foto: N+

Por fortuna, no había usuarios en el sitio en el momento del siniestro. Los elementos de seguridad al interior del edificio presentes resultaron ilesos.

Elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acudieron a la zona para evaluar la situación y contabilizar la cantidad de tierra desprendida. El centro comercial, que cuenta con tres niveles y tres sótanos, permanece acordonado y se espera que inicien pronto los trabajos de remoción de la tierra acumulada.

Hay preocupación por el riesgo que puedan correr los inmuebles cercanos. En esa misma calle hay un edificio de departamentos, así como dos hoteles.

Desgajamiento de talud atrás de centro comercial en Santa Fe. Foto: N+

En el corazón de la zona financiera más importante de la Ciudad de México, la calle Juan Salvador Agraz se ubica frente al Centro Comercial Santa Fe. Además, alberga varios edificios corporativos de relevancia.

Hasta el momento no se ha revelado cuántas toneladas de tierra se desgajaron con la caída del talud. Tampoco se han anunciado posibles medidas para prevenir futuros siniestros en la zona.

Personal de Protección Civil y Seguridad Pública señaló que el desprendimiento del talud estaría asociado con la saturación de agua en el terreno. Las autoridades también comprobaron los daños “en una sección de la losa, vehículos y cristales de establecimientos cercanos”, según se lee en un comunicado.

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron los inmuebles involucrados y se restringió el acceso a la zona. La circulación en ambos sentidos de Juan Salvador Agraz está restringida.