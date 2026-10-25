Accidentes

Se Desgaja Talud de Unos 60 Metros y Daña Plaza Comercial en Santa Fe

Cerca de las dos de la mañana, un talud de 60 metros de altura se desgajó detrás de un centro comercial en Santa Fe

Se desgaja talud detrás de centro comercial en Santa FeSe desgaja talud detrás de centro comercial en Santa Fe. Foto: N+

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