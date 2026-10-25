Accidentes

Tres Mujeres Mueren en Volcadura en Tonalá, Jalisco; el Conductor Resultó Ileso

Las pasajeras salieron proyectadas del vehículo tras la volcadura; una cuarta víctima fue trasladada a un hospital en estado grave

Volcadura en Jalisco3 Mujeres murieron en el accidente. Foto: N+

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Volcadura en Tonalá: tres mujeres pierden la vida y el conductor sale ileso. ¿Qué provocó el accidente? Descúbrelo aquí.

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