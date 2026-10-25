Tres Mujeres Mueren en Volcadura en Tonalá, Jalisco; el Conductor Resultó Ileso

Una volcadura sobre Periférico Nuevo, en el municipio de Tonalá, dejó un saldo de tres mujeres fallecidas y dos personas lesionadas, luego de que el automóvil en el que viajaban cinco personas cayera a una profundidad estimada de ocho metros tras dar varias vueltas en el aire.

De acuerdo con los primeros reportes, el aparente exceso de velocidad y la posible conducción bajo los efectos del alcohol o alguna droga habrían provocado el accidente.

Por la cinemática del percance, tres de las pasajeras salieron proyectadas del vehículo y murieron prácticamente al instante. Una cuarta víctima fue trasladada en estado grave a un hospital para recibir atención médica, debido a múltiples lesiones, entre ellas fracturas en la columna vertebral y la cadera.

Pese a lo aparatoso del accidente, las autoridades informaron que el conductor presentó lesiones mínimas. Sin embargo, se confirmó que conducía bajo los efectos del alcohol o alguna droga, por lo que policías de Tonalá lo mantuvieron retenido en espera de que personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco iniciara las investigaciones correspondientes en el sitio.

Bomberos municipales también acudieron para apoyar en las labores de retiro del vehículo siniestrado. De acuerdo con las marcas encontradas en el pavimento, se presume que el automóvil circulaba en dirección hacia la carretera libre a Zapotlanejo y salió de los carriles metros después de la presa El Ocotillo.

Por su parte, elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llegaron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos de las mujeres fallecidas, cuyas edades e identidades aún se desconocen.