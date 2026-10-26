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¿Cuándo Juega México los Octavos de Final del Mundial Femenil Sub-17? Fecha y Hora

El equipo mexicano finalizó en el segundo lugar del Grupo F, solamente por detrás de España

Jugadoras de la selección mexicana femenil sub-17 en el Mundial de Marruecos 2026Jugadoras de la selección mexicana femenil sub-17 en el Mundial de Marruecos 2026 | Foto: X (@Miseleccionfem)

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Mundial Sub-17 Femenino 2026: ¿Cuándo y a Qué Hora Juega México los Octavos de Final? | N+