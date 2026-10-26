¿Cuándo Juega México los Octavos de Final del Mundial Femenil Sub-17? Fecha y Hora

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 logró avanzar a los octavos de final del Mundial de la categoría este domingo, al vencer 1-0 a su similar de Australia en la tercera fecha de la fase de grupos. El certamen, que se lleva a cabo en Marruecos, ya tiene definidos sus enfrentamientos para la ronda de eliminación directa y México ya conoce su rival y la fecha en la que tendrá que buscar su boleto la próxima instancia.

El equipo nacional solamente perdió uno de sus tres partidos y ese fue el primero que disputaron ante España. Después de esa derrota, México venció a Chile y a Australia para asegurar el segundo lugar del Grupo F y con ello, selló su boleto a octavos de final.

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El Tri Femenil Sub-17 se verá las caras ante una de las potencias de esta categoría, pues su partido de octavos será ante Nigeria. El combinado nigeriano fue segundo lugar de su grupo y en el papel, llega como favorito para enfrentar a México.

Sin embargo, la escuadra mexicana llegará con el ánimo en alto luego de que Ciltalli Reyes se convirtiera en la jugadora con más partidos en la historia del Mundial Femenil Sub-17. La mexicana, luego del partido contra Australia, llegó a 13 apariciones en el torneo.

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¿Cuándo juega México vs Nigeria en los octavos de final del Mundial Femenil Sub-17?

Aunque la actividad de los octavos de final en el Mundial Femenil Sub-17 comenzará este miércoles 28 de octubre, no será sino un día después cuando la selección mexicana juegue su partido contra Nigeria. México jugará en el Complejo de Futbol Mohammed VI en Rabat, Marruecos, el jueves 29 de octubre a las 9:00 am (tiempo del centro de México).

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Ese partido definirá cuál de los dos equipos avanzará de ronda hacia los cuartos de final.