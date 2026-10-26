Seguridad

Advierten Sanciones en Sinaloa por Disfraces de Halloween que Hagan Apología del Crimen

Autoridades desplegarán operativos de vigilancia y piden evitar armas, accesorios y vestimentas que puedan relacionarse con delitos

Advierten Sanciones por Disfraces de Halloween que Hagan Apología del Crimen en SinaloaFoto: Cuartoscuro
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