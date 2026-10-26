Advierten Sanciones en Sinaloa por Disfraces de Halloween que Hagan Apología del Crimen

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa advirtió que aplicará sanciones administrativas e incluso penales a quienes cometan delitos o hagan apología del crimen organizado durante los festejos de Halloween.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, señaló que en años anteriores se han detectado casos de personas que aprovechan estas fechas para utilizar armas reales como parte de sus disfraces y cometer delitos.

Para prevenir estas conductas, las autoridades desplegarán operativos de vigilancia y mantendrán coordinación con organizadores de eventos para establecer recomendaciones sobre la vestimenta y los accesorios permitidos.

Téllez López explicó que, aunque las personas pueden elegir sus disfraces, deben tener cuidado con los objetos que portan, especialmente aquellos que puedan confundirse con armas.

“Cada quien es libre, como les decía, de vestirse como sea, disfrazarse, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado con la indumentaria, con ese tipo de armamento, que puede ser en ocasiones de juguete”, declaró el funcionario.

Añadió que el objetivo es evitar que las personas porten cualquier tipo de armamento y prevenir situaciones que puedan derivar en detenciones o hechos delictivos.

Las autoridades también señalaron que no permitirán accesorios que simulen sangre, armas de fuego de juguete, ataúdes ni otros elementos que, de acuerdo con sus criterios, hagan apología del delito.

La Secretaría de Seguridad Pública llamó a la población a celebrar Halloween con responsabilidad y evitar objetos o vestimentas que puedan generar riesgos, confusiones o situaciones de violencia.

Con información de Erika Palma N+

PT