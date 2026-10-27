Internacional

Estados Unidos Concede Asilo Político al Periodista Nicaragüense Luis Galeano

Huyó de Nicaragua en 2018 y perdió su nacionalidad en 2023; un mes antes permaneció detenido por autoridades migratorias

Estados Unidos concede asilo político al periodista nicaragüense Luis GaleanoFoto: X @Galeanoluis12
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