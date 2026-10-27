Estados Unidos Concede Asilo Político al Periodista Nicaragüense Luis Galeano

El periodista nicaragüense Luis Galeano recibió asilo político en Estados Unidos, un mes después de haber permanecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así lo informó este lunes 26 de octubre de 2026 el medio que dirige.

“El gobierno de Estados Unidos otorgó asilo político a nuestro director y periodista Luis Galeano, quien ha continuado su labor informativa desde el exilio, manteniendo su compromiso con la libertad de expresión y el periodismo independiente en Nicaragua”, publicó la plataforma.

El medio señaló que la resolución representa un momento significativo en la trayectoria personal y profesional del comunicador, quien abandonó Nicaragua en 2018 y fue despojado de su nacionalidad en 2023 por las autoridades de su país.

El anuncio fue difundido por el medio Café con Voz. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles públicos del Gobierno estadounidense sobre los términos de la resolución.

Galeano fue detenido el 14 de septiembre de 2026 en Orlando, Florida, mientras trabajaba como chofer de plataforma. Permaneció bajo custodia migratoria hasta el 26 de septiembre, cuando recuperó su libertad después de que un juez le concediera una fianza de 10 mil dólares.

De acuerdo con la ONG Human Rights Watch, el periodista había solicitado asilo en junio de 2019 y contaba con un permiso de trabajo en Estados Unidos. Su detención ocurrió mientras su situación migratoria seguía pendiente de resolución.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y otras 14 organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de la sociedad civil condenaron el arresto y solicitaron su liberación. Advirtieron que una posible deportación a Nicaragua podría poner en riesgo su seguridad debido a su trayectoria como periodista crítico del Gobierno.

Según los reportes, Galeano salió de Nicaragua en diciembre de 2018, después de que un juez de Managua ordenara su captura, en un contexto de persecución contra voces críticas del Gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El comunicador dirigía un programa de opinión y debate que continuó produciéndose desde el exilio mediante plataformas digitales. Antes trabajó en el desaparecido periódico El Nuevo Diario y fue redactor de la delegación de la agencia EFE en Nicaragua entre 2004 y 2006.

En febrero de 2023, las autoridades nicaragüenses lo declararon 'traidor a la patria' y le retiraron la nacionalidad y sus bienes, junto con otras 93 personas críticas del Gobierno. Entre ellos se encontraban los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

En un informe publicado el 2 de octubre de 2026, Human Rights Watch señaló que al menos ocho exiliados nicaragüenses despojados de su nacionalidad habían sido detenidos por autoridades migratorias estadounidenses. La organización también advirtió sobre los riesgos que podrían enfrentar algunas de estas personas si fueran deportadas a Nicaragua.

PT