Internacional

Seis Ciudadanos de EUA Demandan a Trump y Dicen que Vetos a Medios los Privan de Noticias

Piden una orden judicial que proteja de represalias a todos los medios que cubren la Casa Blanca

Seis Ciudadanos de EUA Demandan a Trump y Dicen que Vetos a Medios los Privan de NoticiasKailey Ryan, estudiante de Columbia College Chicago, lee un periódico en Chicago el 5 de noviembre de 2024. Foto AP / Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+