Seis Ciudadanos de EUA Demandan a Trump y Dicen que Vetos a Medios los Privan de Noticias

Seis ciudadanos presentaron el lunes una demanda ante un tribunal federal de distrito en Nueva York contra el presidente Donald Trump y tres de sus colaboradores, en la que sostienen que los vetos de la Casa Blanca a medios de comunicación los privan de cobertura independiente sobre el gobierno.

La demanda también nombra como demandados a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; al director de Comunicaciones, Steven Cheung; y al director del Servicio Secreto, Sean M. Curran. Argumenta que las prohibiciones de acceso a las instalaciones presidenciales no solo vulneran los derechos de las organizaciones periodísticas, sino también el derecho del público a recibir cobertura independiente sobre su presidente y su gobierno.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así le Negaron a Reportera de CNN Acceso a Casa Blanca

El documento plantea que restringir el acceso a medios desfavorecidos priva al público de la cobertura de esos medios y, de manera inevitable, también de la de otros, pues todo periodista que informa desde la Casa Blanca debe considerar que una palabra crítica o imprudente sobre el presidente podría derivar en la restricción o revocación sumaria de su acceso.

Los demandantes piden que se declare inconstitucional la política, por imponer restricciones basadas en el punto de vista que, además, son irrazonables, y que se prohíba a los demandados hacerla cumplir. A diferencia de otras acciones legales contra el presidente, la demanda no solo busca restituir el acceso ya afectado, sino una orden judicial amplia que proteja de represalias a todos los medios que cubren la Casa Blanca.

Katie Fallow, subdirectora de litigios del Knight First Amendment Institute, organización que presentó la demanda junto con la Media Freedom & Information Access Clinic de la Facultad de Derecho de Yale, afirmó en un comunicado:

"La Casa Blanca no puede decidir qué información reciben los estadounidenses castigando la cobertura crítica".

Fallow sostuvo que, cuando la Casa Blanca expulsa a reporteros por su cobertura y amenaza a otros con hacerlo, el público pierde acceso a información independiente y recibe algo más cercano a propaganda gubernamental.

Los seis demandantes afirman depender de una cobertura independiente y diversa de la Casa Blanca para su labor docente, periodística o de incidencia. Son Kenneth Roth, exdirector ejecutivo de Human Rights Watch y profesor en la Facultad de Derecho y la Escuela de Asuntos Globales de la Universidad de Yale; Daniel Froomkin, periodista y editor de Press Watch, organización sin fines de lucro dedicada a la prensa política; Beverly Gage, historiadora ganadora del Premio Pulitzer y profesora en Yale; Peter Schmidt-Nowara, profesor de estudios sociales en una escuela secundaria de la ciudad de Nueva York; Benjamin Wittes, editor en jefe de Lawfare e investigador principal en la Brookings Institution; y Ethan Young, estudiante de la Universidad de Pensilvania y editor en jefe de The Daily Pennsylvanian.

Young sostiene que, como no puede acceder personalmente a los espacios de prensa de la Casa Blanca, depende de un grupo diverso, independiente y confiable de reporteros para que actúen como sus representantes.

Schmidt-Nowara, quien imparte cursos de educación cívica en Brooklyn Technical High School, expresó:

"Me sumé a esta demanda porque mis estudiantes merecen saber qué está pasando en su gobierno y escuchar a una prensa libre e independiente".

La demanda repasa cómo otras organizaciones informativas que han sido blanco de Trump ya enfrentan a la administración en los tribunales. Entre ellas están CNN, MS NOW y Politico, cuyos periodistas fueron expulsados de la Casa Blanca en septiembre. Un juez federal amplió recientemente una orden que impide a la Casa Blanca hacer cumplir esa prohibición mientras el caso avanza. Aun así, la cobertura de CNN en el "pool" de video —el grupo que cubre las actividades y los viajes del presidente— sigue afectada: la Casa Blanca le ha negado sus turnos habituales y la cadena ha amenazado con tomar medidas adicionales.

The Associated Press, agencia que difundió esta información, mantiene un litigio propio. Sus reporteros fueron vetados el año pasado del Despacho Oval, del Air Force One y de algunos actos, luego de que la agencia decidió no adoptar el cambio de nombre del golfo de México —que se encuentra parcialmente en aguas mexicanas y de otros países— a "golfo de América".

The New York Times participa en otro litigio por una política del Pentágono que exige escoltas para los periodistas dentro de sus instalaciones, y ABC disputa con la administración la renovación de sus licencias de radiodifusión.

CT