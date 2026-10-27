Estados Unidos Suspende Programa de Viaje Sin Visado para Ciudadanos Chinos

El gobierno de Donald Trump ha suspendido un programa de exención de visado para ciudadanos chinos que visitan un territorio insular estadounidense. La medida fue tomada después de que legisladores republicanos advirtieran que esta podría facilitar el llamado “turismo de partos”.

El programa EVS-TAP permitía a ciudadanos chinos previamente evaluados que visitaran las Islas Marianas del Norte por un periodo de hasta 14 días sin necesidad de visado.

Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional argumenta que, además de promover el “turismo de partos”, también abría la puerta al espionaje, especialmente en la isla de Guam, un punto estratégico clave para las fuerzas armadas de Estados Unidos en el Pacífico.

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Las Islas Marianas son un territorio libre asociado que pertenece a los Estados Unidos desde 1945. La isla de Guam, la más meridional del archipiélago, es el principal bastión de Washington en la región. Es sede de una base naval y una base aérea que coordinan gran parte de las operaciones en el Pacífico.

Según datos del gobierno estadounidense, más de 3 mil ciudadanos chinos usaron el programa EVS-TAP para ingresar a las Islas Marianas en 2025.

Durante el segundo mandato de Donald Trump se han endurecido las medidas contra el conocido “turismo de parto”, donde mujeres embarazadas visitan Estados Unidos con el único fin de dar la ciudadanía a sus hijos. El gobierno estadounidense ha asegurado que esta práctica es fraudulenta y que amerita la cancelación de la visa de turista.

Donald Trump también ha buscado limitar e incluso eliminar la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Sus intenciones han encontrado una severa resistencia en tribunales, pues aquel derecho está reconocido en la décimo cuarta enmienda de la Constitución.