Internacional

Estados Unidos Suspende Programa de Viaje Sin Visado para Ciudadanos Chinos

El gobierno de Donald Trump canceló este programa ante la sospecha de que pueda ser utilizado para ‘turismo de partos’

Aeropuerto de Los ÁngelesSuspenden programa de viajes sin visados para China. Foto: Reuters
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