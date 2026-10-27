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De Ecatepec al Balón de Oro: Charlyn Corral, la Mexicana que Ha Hecho Historia en el Futbol

Con más de 20 años de carrera, la futbolista obtuvo uno de los reconocimientos más importantes a nivel internacional

Charlyn Corral fue seleccionada como la mejor delantera en la máxima entrega de premiosFoto: Reuters | Archivo
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¿Quién Es Charlyn Corral y Dónde Juega? Equipo, Edad y Biografía de la Mexicana que Ganó el Balón de Oro 2026 | N+