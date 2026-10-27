De Ecatepec al Balón de Oro: Charlyn Corral, la Mexicana que Ha Hecho Historia en el Futbol

El sueño de una niña que jugaba futbol junto a su hermano en su casa ubicada en Ecatepec, Estado de México, hoy es una realidad. Charlyn Corral recibió el galardón como la máxima goleadora del año durante el Balón de Oro 2026. Es la primera mexicana en conseguir este premio, sin embargo, el camino para lograr el reconocimiento internacional no fue sencillo; esta es su historia.

La futbolista mexicana nació el 11 de septiembre de 1991, desde muy pequeña comprendió que la disciplina y el trabajo duro eran la base para cumplir cualquier objetivo. Su familia fue clave para ello. En diversas ocasiones Verónica Charlyn Corral ha contado cómo es que su padre la motivaba a luchar.

“Vi reflejada esa Charlyn de niña; vi reflejada a esa niña en el patio cuando mi papá, a mi hermano y a mí nos decía ‘si no hacen 50 dominadas, no se meten a dormir’”, contó en la Mañanera durante la presentación de las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Cada número obtenido en las dominadas se convirtió en el propio reto a vencer. Por esta razón, cuando tenía apenas 13 años de edad, Charlyn poseía el récord mundial de dominadas en menores de 15 años de edad, con un total de 8 mil 600. Pero ella no se quedó solo con ese logró, iba por más.

Su pasión por el futbol la llevó a jugar en su cuadra y posteriormente a ligas importantes. La técnica y táctica que poseía llamaron siempre la atención; estaba destinada a ser dueña de la cancha como delantera, a pesar de la brecha de género en el deporte.

Charlyn Corral destacó en la Olimpiada Nacional en el 2002, luego en las ediciones del 2004 y hasta el 2006. A los 14 años de edad, marcó un gol en la Copa Mundial Femenina sub-20 de Rusia 2006. Por eso, FIFA le dio el título de ‘niña prodigio’.

Después fue convocada para ser parte de la Selección Nacional de México. A partir de ahí, no solo representó al país con la bandera tricolor, también a las mujeres y niñas que tienen el mismo amor por el futbol.

Luego Charlyn apareció en tres Mundiales de la Sub-20. Obtuvo el récord histórico de más goles en Premundiales/Campeonatos de la Concacaf. También participó en las Copas del Mundo de Alemania 2011 y Canadá 2015, con la Selección Mayor.

La jugadora de 1.53 de altura trascendió fronteras y decidió emprender el viaje a una nueva aventura, pero esta vez en el extranjero. No fue una decisión sencilla, ya que tuvo que lidiar con la duda por saber cuánto tiempo estaría lejos y si iba a poder consolidarse como una de las máximas figuras en el futbol. Al final, se fue con todo.

“Fui (al extranjero), como una mexicana que soy, de 1.53, sabiendo que a lo mejor me enfrentaba a gente más grande, pero sabiendo que las mexicanas estamos hechas de otro calibre y que una mexicana es imparable en todo el mundo”, aseguró.

¿Dónde juega Charlyn Corral?

Con la creación de la liga profesional femenil en México, Charlyn Corral regresó al país. Su experiencia y madurez deportiva y personal, la llevaron a ser el referente para miles de mujeres y compañeras.

Llegó a la Liga MX Femenil para el Pachuca en el Apertura 2021. Una lesión en la rodilla un año antes, mientras era parte del Atlético de Madrid la tenía con incertidumbre. De hecho, cuando se integró a las Tuzas del Pachuca marcó sólo cuatro goles en 15 partidos.

Pero su racha como goleadora volvió a su ritmo habitual poco a poco hasta conseguir su mejor marca con 20 en el Clausura 2023. Corral consiguió una racha imparable en la temporada 2025-2026, debido a que, en 42 partidos jugados, anotó 42 goles.

Charlyn Corral es ahora la máxima goleadora a nivel internacional. Hoy durante el Balón de Oro, dejó claro que este premio es la suma de esfuerzo y constancia.

"Cuando haces las cosas con mucha fe, pero sobre todo con el corazón, todo vale la pena", afirmó visiblemente contenta ante los mejores jugadores y jugadoras de futbol en el mundo.

EPP