Lista Completa de Ganadores del Balón de Oro 2026
Esta fue la edición número 70 del Balón de Oro, razón por la cual se llevó a cabo en Londres, en honor a Stanley Matthews quien fuera el primer ganador del premio
Esta fue la edición número 70 del Balón de Oro, razón por la cual se llevó a cabo en Londres, en honor a Stanley Matthews quien fuera el primer ganador del premio
La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizó este lunes en Londres, Inglaterra. El evento tuvo como sede el London Palladium Theatre y marcó la primera ocasión en que la capital británica albergó la entrega de este reconocimiento, creado en 1956 por la revista France Football.
Aquí te dejamos la lista completa de las y los ganadores de esta gala:
Masculino: Lamine Yamal (FC Barcelona)
Femenino: Vicky López (FC Barcelona)
Masculino: Luis de la Fuente (España)
Femenino: Pere Romeu (FC Barcelona)
Cata Coll (FC Barcelona)
Unai Simón (Athletic Club)
Bukayo Saka (Arsenal FC)
Femenino: FC Barcelona
Masculino: Paris Saint-Germain
Femenil: Charlyn Corral (Pachuca)
Varonil: Harry Kane (FC Bayern Múnich)
Alexia Putellas (FC Barcelona)
Harry Kane (FC Bayern Múnich)