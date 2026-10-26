Lista Completa de Ganadores del Balón de Oro 2026

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizó este lunes en Londres, Inglaterra. El evento tuvo como sede el London Palladium Theatre y marcó la primera ocasión en que la capital británica albergó la entrega de este reconocimiento, creado en 1956 por la revista France Football.

Aquí te dejamos la lista completa de las y los ganadores de esta gala:

Talento Joven del Año

Masculino: Lamine Yamal (FC Barcelona)

Femenino: Vicky López (FC Barcelona)

Entrenador del Año

Masculino: Luis de la Fuente (España)

Femenino: Pere Romeu (FC Barcelona)

Mejores Porteros del Año

Cata Coll (FC Barcelona)

Unai Simón (Athletic Club)

Premio Sócrates

Bukayo Saka (Arsenal FC)

Mejor Club del Año

Femenino: FC Barcelona

Masculino: Paris Saint-Germain

Mejores Delanteros del Año

Femenil: Charlyn Corral (Pachuca)

Varonil: Harry Kane (FC Bayern Múnich)

Mejor Jugadora del Año

Alexia Putellas (FC Barcelona)

Mejor Jugador del Año