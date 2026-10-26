Deportes

Lista Completa de Ganadores del Balón de Oro 2026

Esta fue la edición número 70 del Balón de Oro, razón por la cual se llevó a cabo en Londres, en honor a Stanley Matthews quien fuera el primer ganador del premio

Lamine Yamal durante la ceremonia del Balón de Oro 2026Lamine Yamal durante la ceremonia del Balón de Oro 2026 | Foto: Reuters
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