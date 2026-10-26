Seguridad

Atacan a Balazos a Varias Personas en Chapalita, en León; Hay un Muerto y Tres Heridos

Las víctimas se encontraban platicando afuera de un domicilio, cuando fueron baleados

La zona fue acordonada por elementos de varias corporaciones de Seguridad.Fotos: N+

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Un muerto y tres heridos tras balacera. Conoce los detalles de este trágico suceso que conmociona a la comunidad.

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