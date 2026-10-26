Atacan a Balazos a Varias Personas en Chapalita, en León; Hay un Muerto y Tres Heridos

Elementos de varias corporaciones de Seguridad se movilizaron tras el reporte de un ataque armado en calles de la colonia Chapalita, en León, donde un hombre falleció y tres personas más resultaron lesionadas.

De acuerdo a los primeros reportes de Seguridad, los hechos ocurrieron minutos después de las 8 de la noche, cuando varias personas platicaban afuera de un domicilio en la colonia antes mencionada.

Ahí, dos hombres llegaron y comenzaron a disparar contra los presentes, para después darse a la fuga, mientras que vecinos al escuchar los disparos llamaron a los números de emergencia.

Los primeros en llegar fueron policías municipales en compañía de elementos de la Guardia Nacional, mientras que al llegar los paramédicos de inmediato brindaron atención médica, donde confirmaron que una persona ya no contaba con signos vitales.

En el lugar, pudieron estabilizar a tres personas más al resultar lesionadas por impactos de arma de fuego, quienes fueron trasladados para su atención. Personal de la Fiscalía llegó al lugar para comenzar con las indagatorias correspondientes.