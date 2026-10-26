Muere Eric Bauza, Voz de Bugs Bunny y Pato Lucas, Informa su Familia

El actor de voz Eric Bauza, ganador del premio Emmy y voz actual de Bugs Bunny y el Pato Lucas (Daffy Duck), murió de forma repentina a los 46 años, informó su familia. Variety reportó que la causa fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

Variety, que tuvo acceso a registros del forense de Los Ángeles, informó que Bauza murió el domingo de esa enfermedad, un padecimiento del corazón y los vasos sanguíneos relacionado con la presión arterial elevada.

La familia dio a conocer el fallecimiento en un mensaje difundido en redes sociales. Lo describió como actor de voz galardonado con un Emmy, voz actual de personajes icónicos de Looney Tunes, entre ellos Bugs Bunny y el Pato Lucas, y de muchos otros personajes de dibujos animados. No precisó la causa de la muerte ni la fecha, y adelantó que se darán a conocer más detalles.

Bauza, de origen canadiense, fue uno de los actores de voz más solicitados de la industria, informó EFE. Además de Bugs Bunny y el Pato Lucas, dio voz a Piolín (Tweety), Elmer Gruñón (Elmer Fudd), el Gallo Claudio (Foghorn Leghorn), Porky (Porky Pig) y el Correcaminos (Road Runner). Su voz se escucha en la película de Looney Tunes "Coyote vs. Acme", de estreno reciente, y participó también en "Space Jam" y "Looney Tunes Cartoons".

Ganó tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar por "Teen Titans Go!" ("Los jóvenes Titanes"), "Bugs Bunny Builders" ("Manos a la obra") y "Looney Tunes Cartoons". Fue nominado a cinco premios Daytime Emmy por su trabajo en "Looney Tunes Cartoons", "Muppet Babies" ("Los pequeños Muppets") y "The Adventures of Puss in Boots" ("Las aventuras del gato con botas"), y obtuvo otra nominación por "Daffy in Wackyland" ("Lucas en Wackyland").

Al momento de su muerte, el actor estaba en preproducción de dos proyectos: "Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical", donde interpretaba al Pato Lucas, y "The Dragon Masters", en el que daba voz al Shogun King.

En los comentarios de la publicación familiar, usuarios que dicen haber trabajado con el actor y otros integrantes de la comunidad de actores de voz expresaron condolencias y recordaron su trayectoria.

CT