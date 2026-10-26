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Muere Eric Bauza, Voz de Bugs Bunny y Pato Lucas, Informa su Familia

Variety atribuye su muerte a una enfermedad cardiovascular hipertensiva, según registros forenses

Muere Eric Bauza, Voz de Bugs Bunny y Pato Lucas, Informa su FamiliaEric Bauza asiste al estreno de la película Coyote vs. Acme en Los Ángeles, California. Foto: Reuters / Archivo

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Eric Bauza: Muere Actor de Doblaje que Hizo la Voz de Bugs Bunny y Pato Lucas | N+