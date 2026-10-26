Muere Walter Koenig, Actor de la Serie Original de 'Star Trek', a los 90 años

El actor Walter Koenig, quien interpretó al alférez Pavel Chekov en la serie de televisión Star Trek y en varias películas, falleció este lunes a los 90 años.

Koenig falleció en su casa en el barrio de North Hollywood de Los Ángeles, según informó en un comunicado el agente de talentos Zachery McGinnis.

En “Star Trek”, el alférez Chekov era el único miembro del bloque comunista en el puente de mando de la nave Enterprise. Encarnaba rasgos estereotípicos de la personalidad rusa, como un orgullo feroz, el amor por la poesía y una lealtad ciega.

Koenig nació el 14 de septiembre de 1936 en Chicago, hijo de un empresario. Se graduó de la Universidad de California en Los Ángeles en 1958 y luego estudió actuación en The Neighborhood Playhouse de Nueva York durante dos años.

Comenzó a obtener papeles en televisión a principios de la década de 1960, apareciendo en las series "Mr. Novak" y "Ben Casey".

“Tengo el corazón apesadumbrado”, dijo George Takei, compañero de reparto de Koenig, en una publicación en la plataforma social X. “Walter era más que Chéjov. Era escritor, profesor, un hombre reflexivo y un amigo leal”, dijo.

El actor Walter Koenig fue el padrino de boda de Takei en 2008, cuando contrajo matrimonio con Brad Altman, su pareja durante más de dos décadas.

Tras el final de “Star Trek”, Koenig continuó actuando y escribió guiones para “Family”, “El increíble Hulk” y otras series. También impartió clases a tiempo parcial en la UCLA y otras instituciones educativas.

El creador de Star Trek, Gene Roddenberry, eligió a Koenig cuando decidió incorporar un personaje ruso a la tripulación de la nave espacial ficticia Enterprise. La introducción de un oficial ruso que trabajaba en armonía con una tripulación racial y culturalmente diversa se produjo en medio de las tensiones de la Guerra Fría.

Aunque Koenig era hijo de inmigrantes judíos-rusos, utilizaba un acento ruso poco auténtico que a veces se empleaba para provocar risas.

La serie de televisión original se emitió durante tres temporadas, de 1966 a 1969. Koenig apareció en 36 episodios y, posteriormente, en siete películas entre 1979 y 1994.

TLS