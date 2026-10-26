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Muere Walter Koenig, Actor de la Serie Original de 'Star Trek', a los 90 años

A principios de la década de 1960, el actor de origen judío-ruso participó en las series 'Mr. Novak' y 'Ben Casey'

El actor de "Star Trek", Walter Koenig, habla con periodistas en Bangkok, el 24 de julio de 2007El actor de "Star Trek", Walter Koenig, habla con periodistas en Bangkok, el 24 de julio de 2007. Foto: Reuters

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