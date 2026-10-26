Internacional

Administración Trump Presenta Cargos contra el Exdirector del FBI, James Comey, por Tercera Vez

Sería el tercer proceso penal que el Departamento de Justicia emprende contra Comey, adversario del presidente estadounidense

El ex director del FBI, James Comey. Foto: APEl ex director del FBI, James Comey. Foto: AP

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