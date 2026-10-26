Administración Trump Presenta Cargos contra el Exdirector del FBI, James Comey, por Tercera Vez

El gobierno del presidente Donald Trump intenta procesar penalmente al exdirector del FBI, James Comey, por lo que califica como la divulgación de información clasificada.

Para ello, la administración Trump recurrió a la inusual maniobra de eludir al gran jurado, un paso que los abogados de Comey aseguran vuelve jurídicamente inválido el caso.

Las acusaciones del Departamento de Justicia se conocieron en documentos que fueron desclasificados este lunes ante un tribunal federal en Washington.

De prosperar, sería el tercer proceso penal que el Departamento de Justicia emprende contra Comey, crítico de larga data y adversario del presidente Trump, desde el regreso del mandatario republicano a la Casa Blanca el año pasado.

Comey rechazó los señalamientos con un posicionamiento contundente. "Casi sería gracioso si no fuera un abuso tan alarmante del Departamento de Justicia... Sigo siendo inocente", afirmó.

En abril, Bloomberg Law informó, citando a dos personas familiarizadas con el asunto, que el Departamento de Justicia buscaba cargos adicionales contra Comey por presuntas filtraciones de información clasificada.

Según ese reporte, la investigación está ligada a documentos que Comey habría hecho llegar a Daniel Richman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.

Trump ha señalado por años a Comey como filtrador, en referencia a información enviada a Richman que terminó en un artículo del New York Times de 2017.

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