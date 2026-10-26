Internacional

Comisión de la ONU Acusa a Israel de 'Exterminio' en Cisjordania

El embajador en Ginebra rechazó las conclusiones del informe y acusó a la comisión de impulsar una campaña de desinformación

Comisión de la ONU Acusa a Israel de 'Exterminio' en CisjordaniaComisión de la ONU Acusa a Israel de 'Exterminio' en Cisjordania. Foto: AFP

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La ONU acusa a Israel de "exterminio" en Cisjordania y genocidio en Gaza. Israel rechaza el informe y lo califica de desinformación.

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