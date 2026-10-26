Comisión de la ONU Acusa a Israel de 'Exterminio' en Cisjordania

Una comisión internacional de investigación creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó a Israel de cometer el crimen de "exterminio" contra palestinos en Cisjordania y mantuvo sus señalamientos de genocidio en la Franja de Gaza, según un nuevo informe publicado este lunes.

El documento también señala posibles crímenes de guerra en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967. Entre ellos menciona tortura, violencia sexual y persecución por motivos de nacionalidad, raza y origen étnico.

La comisión sostiene que los ataques contra civiles palestinos, la destrucción de viviendas y la violencia de los colonos forman parte de acciones que buscan desplazar a la población y hacer inhabitable el territorio. Israel rechazó las conclusiones y acusó al organismo de difundir información falsa para desacreditar al país.

Sobre Gaza, el informe afirma que Israel continúa cometiendo actos genocidas con la intención de destruir total o parcialmente a la población palestina. La comisión ya había llegado a esa conclusión en septiembre de 2025, tras la guerra iniciada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

De acuerdo con cifras oficiales israelíes citadas por AFP, el ataque de Hamás dejó mil 221 muertos. En tanto, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, reporta más de 74 mil 200 fallecidos por la ofensiva israelí y señala que casi toda la población del territorio ha sido desplazada.

La comisión pidió a Israel poner fin a la ocupación que considera ilegal y retirar a los colonos y asentamientos. También señaló a la Autoridad Palestina por presuntos actos de violencia contra grupos armados rivales y por reprimir a opositores civiles y políticos en Cisjordania.