Medio Ambiente

Sistema Cutzamala Hoy: ¿Cuál Es el Nivel de Agua de las Presas que Abastecen al Valle de México?

Las lluvias han beneficiado a este sistema hídrico, que ya superó el 95% de almacenamiento

Presa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Nivel del Sistema Cutzamala Hoy: ¿Cómo Está el Reporte de Agua en las Presas que Surten al Valle de México? | N+