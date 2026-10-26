Sistema Cutzamala Hoy: ¿Cuál Es el Nivel de Agua de las Presas que Abastecen al Valle de México?

El Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del Valle de México, superó el 95% de almacenamiento en este octubre 2026, de acuerdo con reportes de autoridades.

Este sistema hídrico cuenta con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua potable para la población e industria de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México.

Debido a su importancia, en N+ te informamos todos los días cuál es su nivel, tomando en cuenta las condiciones climatológicas en el centro del país.

El Cutzamala se extiende por Michoacán, Estado de México y CDMX.

Aporta el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México.

El resto del suministro se obtiene del Sistema Lerma, de pozos y de diversos manantiales.

Así está del Cutzamala hoy

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable son las instancias encargadas de informar sobre el almacenamiento de agua del Cutzamala.

Según su último reporte, con corte al 25 de octubre de 2026, actualmente este sistema tiene 743.887 millones de metros cúbicos de agua, ante las lluvias que se han registrado las últimas semanas.

Mientras que sus tres principales presas tienen los siguientes niveles de agua:

Villa Victoria: Está al 87.58% de su capacidad, al registrar 162.671 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 96.58% de su capacidad, al registrar 380.886 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 98.98% de su capacidad, al registrar 200.330 millones de metros cúbicos de agua.

La capacidad total del Cutzamala es de 782.521 millones de metros cúbicos, por lo que los 743.887 que tiene actualmente corresponden al 95.06% del almacenamiento.

Así es el Sistema Cutzamala

El Sistema Cutzamala aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

De las 7 presas que integran el sistema, 3 son de almacenamiento: Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines, y 4 presas son derivadoras: El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.

Se considera una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2,702 msnm, en su punto más alto.

SPB