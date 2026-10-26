¿Regresan las Lluvias a la CDMX? Así Estará el Clima Mañana Martes, Según Conagua
Entérate aquí de las condiciones meteorológicas previstas para la capital mexicana, ante la presencia de un canal de baja presión en el país
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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las lluvias regresarán esta semana a la Ciudad de México (CDMX), debido a la presencia de un canal de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del golfo de México y el océano Pacífico.
Ante ello, aquí te brindamos los detalles del pronóstico del tiempo previsto para mañana martes 27 de octubre en la CDMX, para que tomes previsiones y cuides tu salud.
En su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que se espera cielo medio nublado a nublado durante el día en la capital mexicana.
Por la mañana, pronosticó ambiente fresco y presencia de bancos de niebla en zonas altas, y por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas).
Adicionalmente, pronosticó viento de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de hasta 40 km/h.
A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo de este viernes:
Mañana: Temperatura entre 11 y 13 grados; cielo medio nublado y vientos de 5 kilómetros por hora (km/h).
Tarde: Temperatura entre 21 y 23 grados; 60% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 40 km/h.
Noche: Temperatura entre 15 y 17 grados; cielo medio nublado y rachas de viento de 15 km/h.
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En redes sociales, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomendó a la ciudadanía abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca en caso de temperaturas bajas.
También aconsejó evitar cambios bruscos de temperatura; resguardar mascotas y no dejarlas a la intemperie, así como ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
En tanto, en caso de lluvias, pidió retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.
De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.
SPB