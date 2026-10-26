¿Regresan las Lluvias a la CDMX? Así Estará el Clima Mañana Martes, Según Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las lluvias regresarán esta semana a la Ciudad de México (CDMX), debido a la presencia de un canal de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del golfo de México y el océano Pacífico.

Ante ello, aquí te brindamos los detalles del pronóstico del tiempo previsto para mañana martes 27 de octubre en la CDMX, para que tomes previsiones y cuides tu salud.

Martes de lluvias en la Ciudad de México

En su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que se espera cielo medio nublado a nublado durante el día en la capital mexicana.

Por la mañana, pronosticó ambiente fresco y presencia de bancos de niebla en zonas altas, y por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas).

Adicionalmente, pronosticó viento de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de hasta 40 km/h.

El clima a detalle

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo de este viernes:

Mañana: Temperatura entre 11 y 13 grados; cielo medio nublado y vientos de 5 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 21 y 23 grados; 60% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 15 y 17 grados; cielo medio nublado y rachas de viento de 15 km/h.

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Recomendaciones ante frío y lluvias

En redes sociales, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomendó a la ciudadanía abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca en caso de temperaturas bajas.

También aconsejó evitar cambios bruscos de temperatura; resguardar mascotas y no dejarlas a la intemperie, así como ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

En tanto, en caso de lluvias, pidió retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

SPB