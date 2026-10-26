Pronóstico del Clima para Nuevo León: Temperaturas Frescas y Precipitaciones

Esta semana la iniciamos la mañana de lunes con cielo nublado y buena calidad del aire, con probabilidades de lluvia o llovizna y temperaturas de 18 a 20 °C.

Las condiciones del tiempo para el día de hoy prevalecen con nublados y precipitaciones por la tarde nuevamente. Las máximas de este día se esperan cerca de los 24 °C, así que no habrá gran incremento de temperaturas durante la jornada.

Para mañana martes se espera que las probabilidades sean menores, reduciéndose al 24%; es decir, puede presentarse algo muy aislado, regresando el miércoles y jueves con 40% y 54%, respectivamente. El periodo lluvioso aún se prolongará por varios días durante la semana.

El fuerte flujo de humedad del Golfo de México, impulsado hacia el sur de Texas y el noreste de México, se mantendrá activo, deteniendo las temperaturas alrededor de los 25 °C, y los cielos nublados seguirán dominando.

Frente a la costa del Pacífico, la tormenta tropical “Vance” se ubica esta mañana a 420 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos de 100 km/h.

Durante las últimas 48 horas se ha debilitado; sin embargo, se espera que continúe en categoría de tormenta tropical por varios días más y sería hacia el final de la semana cuando baje de categoría a depresión tropical, al pasar frente a la costa de Jalisco y Nayarit.

En los próximos días no se esperan sistemas importantes, pero ya tres frentes fríos han dejado un acumulado de precipitaciones importante para Nuevo León. Las presas se reportan esta mañana de la siguiente manera: La Boca al 98.3%, Cerro Prieto al 82.5% y El Cuchillo al 62.7%.