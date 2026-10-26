Exclusiva con Majo Aguilar: Habla de Nuevas Canciones y Sorpresas en su Próximo Concierto

Majo Aguilar habló de Caprichos, su nuevo disco que incluye varios temas con mariachi, que se estrenará en formato digital y streaming el próximo 12 de noviembre, pero que también tendrá copias físicas.

En entrevista exclusiva con Danielle Dithurbide en Despierta, un noticiero de N+, la cantante de regional mexicano explicó que su nuevo disco incluye canciones que le gustan mucho, que no necesariamente son del género regional, como Almohada.

“Estoy súper emocionada con este disco, Caprichos (...) También incluí canciones que sí son de mariachi, como Vete. Son canciones mías, pero también metí canciones que no son de mariachi y las fusioné”, indicó la cantante.

Majo Aguilar interpretar el Himno Nacional en el evento de la NFL en México

Respecto a su próxima presentación el 13 de noviembre en el Auditorio Nacional, la cantante dijo sentirse muy feliz, ya que es su primera vez en el Coloso de Reforma.

“Este 13 de noviembre estoy por primera vez en el Auditorio Nacional, con mariachi, con banda y con estos muchachos maravillosos. Va a ser una fiesta absoluta, gracias a Dios”, destacó la cantante.

Aseguró que en la presentación habrá de todo un poco, desde canciones clásicas del mariachi hasta canciones de banda, así como muchos invitados sorpresa, sin que revelara más detalles porque se trata de una "sorpresa" para su público.

Majo Aguilar dijo que este 2026 ha sido muy bello y adelantó que será la encargada de interpretar el Himno Nacional en el evento de la NFL en México.

“Siempre interpretar el Himno Nacional es un honor, especialmente en eventos importantes; y en eventos tan grandes, pues todavía más", destacó Majo.

Con información de N+

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