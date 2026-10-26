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Exclusiva con Majo Aguilar: Habla de Nuevas Canciones y Sorpresas en su Próximo Concierto

La cantante tendrá una presentación el 13 de noviembre en el Auditorio Nacional; también, será la encargada de interpretar el Himno Nacional en el evento de la NFL en México

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Majo Aguilar Habla en Exclusiva para N+ de Su Nuevo Disco y su Próxima Presentación en CDMX

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Descubre 'Caprichos', el nuevo disco de Majo Aguilar con temas de mariachi y más. Primera vez en el Auditorio Nacional el 13 de noviembre. ¡Una fiesta imperdible!

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