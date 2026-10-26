Aseguran Más de 70 Mil Litros de Presunto Hidrocarburo en Yahualica, Jalisco

Autoridades federales aseguraron más de 10 vehículos y 73 mil 600 litros de presunto hidrocarburo en una bodega ubicada en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.

Elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden técnica de investigación en un predio del poblado de Agua Colorada, donde localizaron tres camionetas, dos grúas, dos camiones y cinco autotanques.

Además, encontraron seis contenedores con presunto hidrocarburo. En total, las autoridades contabilizaron 73 mil 600 litros de combustible.

Foto: César López

El inmueble quedó asegurado y se espera la llegada de personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) para realizar el trasvase del hidrocarburo. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas.