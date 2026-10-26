Seguridad

Aseguran Más de 70 Mil Litros de Presunto Hidrocarburo en Yahualica, Jalisco

En el sitio, las autoridades también localizaron camionetas, grúas y hasta autotanques. Todo quedó bajo resguardo

aseguramiento YahualicaAutoridades federales aseguran hidrocarburo en Jalisco. Foto: César López

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Autoridades federales aseguran bodega en Jalisco con 73 mil 600 litros de presunto hidrocarburo y vehículos. Pemex se prepara para el trasvase.

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