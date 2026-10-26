Sociedad

Transportistas de Jalisco se Suman al Paro Nacional; Exigen Seguridad

Los operadores salieron desde temprana hora para congregarse en puntos específicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara

paro de transportistas en JaliscoLos transportistas se congregaron desde temprana hora del lunes. Foto: N+

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Inseguridad y extorsiones en carreteras llevan a transportistas de Jalisco a unirse al paro nacional.

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