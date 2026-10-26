Transportistas de Jalisco se Suman al Paro Nacional; Exigen Seguridad

Transportistas de Jalisco se unieron a la manifestación nacional para exigir mayor seguridad en las carreteras del país, ya que de acuerdo con los afectados, se han registrado situaciones extremas donde han asesinado a operadores.

Los puntos de reunión para la manifestación nacional de transportistas en Jalisco fueron la Venta del Astillero, la caseta de Acatlán, carretera a Chapala en dirección al Aeropuerto Internacional de Guadalajara y la carretera a Zapotlanejo.

En estos puntos, los operadores se congregaron a las 8:00 de la mañana del lunes 26 de octubre, expresando su preocupación ante las situaciones que han enfrentado varios de sus compañeros. Desde inseguridad en carreteras, hasta extorsión.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Paro de Transportistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara; Situación Actual

“Uno de los principales puntos que estamos peleando es la inseguridad que existe en el país [...] las extorsiones por malos elementos de todas las corporaciones que existe, no todos son malos, pero la verdad este sí nos está afectando demasiado”, mencionó uno de los transportistas.

Daniel Flores Sahagún, delegado de la Cámara Nacional del Transporte de Carga (Canacar) en Jalisco, destacó que el sector enfrenta una fuerte carga fiscal, costos elevados de combustible y problemas con permisos municipales. También reconoció una buena coordinación con los tres niveles de gobierno y policías. Sin embargo, advirtió que persisten focos rojos, como en la zona de Los Altos y el Macrolibramiento de Guadalajara, donde falta vigilancia.

Este último ha sido señalado por transportistas como una de las vías de peaje más caras del país, lo que ha llevado a que muchos opten por cruzar la Zona Metropolitana en lugar de utilizarlo. Las tarifas para camiones de carga van desde los 105 hasta los 648 pesos, dependiendo del tamaño y la configuración del tráiler, así como de la plaza de cobro.

Según datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Macrolibramiento es utilizado al 50 por ciento.