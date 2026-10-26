COMAPA Anuncia Corte de Agua en Ciudad Victoria Este 27 de Octubre por Trabajos de CFE

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado dio a conocer que este 27 de octubre habrá corte de agua en Ciudad Victoria.
Lo anterior se debe a que la Comisión Federal de Electricidad realizará trabajos programados de mantenimiento a la red general de distribución eléctrica.
Por este motivo se interrumpirá el servicio de energía que alimenta los equipos de bombeo del acueducto Guadalupe Victoria, por lo que se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable, presentando baja o nula presión alrededor de 340 colonias, fraccionamientos y unidades habitacionales, lo cual representa el 70% de la ciudad.
Cabe señalar que el corte iniciará a las 6 de la mañana y finalizará aproximadamente a las 8 de la noche.
Por lo anterior, se le recomienda a la población almacenar solo el agua necesaria y en recipientes cubiertos. Una vez concluidos los trabajos por parte de CFE, el servicio se restablecerá.
Los sectores que presentarán baja o nula presión son:
Col. 12 de Septiembre
Col. 16 de Septiembre
Col. 5 de Febrero
Col. Adolfo López Mateos
Col. Alberto Carrera Torres
Col. Alta Vista
Col. Álvaro Obregón
Col. Amalia G. de Castillo Ledón
Col. Amp. Adolfo López Mateos
Col. Ampl. Banrrural II
Col. Ampl. Bertha del Avellano
Col. Ampl. Casas Blancas
Col. Ampl. Chapultepec
Col. Ampl. El Palmar
Col. Ampl. Estrella
Col. Ampl. Estrella II
Col. Ampl. Industrial
¿Cuáles son las recomendaciones para almacenar agua potable?
Llenar recipientes limpios, como cubetas, tambos o botellas, para cubrir las necesidades básicas durante el corte.
Tapar bien los contenedores para evitar la contaminación del agua.
Utilizar el agua almacenada con moderación, priorizando la higiene, la preparación de alimentos y el consumo humano.
Si se cuenta con tinaco o cisterna, verificar que estén llenos antes del corte.
Cuando se reanude el servicio, dejar correr el agua durante unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si presenta turbiedad al inicio.