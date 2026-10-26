COMAPA Anuncia Corte de Agua en Ciudad Victoria Este 27 de Octubre por Trabajos de CFE

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado dio a conocer que este 27 de octubre habrá corte de agua en Ciudad Victoria.

Lo anterior se debe a que la Comisión Federal de Electricidad realizará trabajos programados de mantenimiento a la red general de distribución eléctrica.

Por este motivo se interrumpirá el servicio de energía que alimenta los equipos de bombeo del acueducto Guadalupe Victoria, por lo que se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable, presentando baja o nula presión alrededor de 340 colonias, fraccionamientos y unidades habitacionales, lo cual representa el 70% de la ciudad.

Cabe señalar que el corte iniciará a las 6 de la mañana y finalizará aproximadamente a las 8 de la noche.

Por lo anterior, se le recomienda a la población almacenar solo el agua necesaria y en recipientes cubiertos. Una vez concluidos los trabajos por parte de CFE, el servicio se restablecerá.

Los sectores que presentarán baja o nula presión son:

Col. 12 de Septiembre

Col. 16 de Septiembre

Col. 5 de Febrero

Col. Adolfo López Mateos

Col. Alberto Carrera Torres

Col. Alta Vista

Col. Álvaro Obregón

Col. Amalia G. de Castillo Ledón

Col. Amp. Adolfo López Mateos

Col. Ampl. Banrrural II

Col. Ampl. Bertha del Avellano

Col. Ampl. Casas Blancas

Col. Ampl. Chapultepec

Col. Ampl. El Palmar

Col. Ampl. Estrella

Col. Ampl. Estrella II

Col. Ampl. Industrial



¿Cuáles son las recomendaciones para almacenar agua potable?