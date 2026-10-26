Sociedad

COMAPA Anuncia Corte de Agua en Ciudad Victoria Este 27 de Octubre por Trabajos de CFE

La Comisión Federal de Electricidad realizará trabajos programados de mantenimiento a la red general de distribución

COMAPA Anuncia Corte de Agua Potable en Ciudad VictoriaCOMAPA Anuncia Corte de Agua Potable en Ciudad Victoria

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Este 27 de octubre habrá corte de agua en el 70% de la ciudad por mantenimiento de CFE. Consulta las colonias afectadas y prepara tu almacenamiento de agua.

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