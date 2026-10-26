Transportistas Marchan en Tijuana por Costos Operativos e Inseguridad en Carreteras

Transportistas de carga inician una manifestación en Tijuana para expresar su inconformidad por los altos costos de operación, los cambios fiscales y la inseguridad en carreteras, problemáticas que, aseguran, dificultan mantener sus empresas en funcionamiento.

La movilización comenzó 10:00 horas de este lunes 26 de octubre, donde alrededor de 100 unidades se congregaron en las inmediaciones de la zona de importación de la aduana de Otay.

La movilización contempla afectaciones principalmente en la zona de Otay, la colonia Libertad, Palacio Municipal, Paseo de los Héroes y Vía Rápida con dirección hacia la Central Camionera para posteriormente regresar a Otay.

Entre las principales inconformidades del sector se encuentra la reducción del límite de ingresos para que las empresas puedan acceder al estímulo fiscal relacionado con el pago de peajes. Alfonso Esquer, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en la región noroeste, explicó que el tope pasó de 300 millones a 50 millones de pesos.

El representante señaló que el sector solicita actualizar ese límite a 420 millones de pesos, además de revisar otras disposiciones fiscales que, consideran, afectan las finanzas de las empresas transportistas.

A nivel nacional, los representantes del gremio también han señalado problemas de inseguridad en carreteras, como extorsiones y presuntos abusos de autoridad. En Tijuana, los costos de arrastre y combustible se suman a las preocupaciones del sector.

Dulce Félix, delegada de INDECO Tijuana, pidió que las autoridades encargadas de establecer presupuestos e impuestos dialoguen con los transportistas para conocer las condiciones reales en las que operan.

La inconformidad también está relacionada con la importancia del autotransporte para el intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Alfonso Millán, delegado de CANACAR en Tijuana, señaló que alrededor de 3 mil camiones cruzan diariamente la frontera en esta ciudad, por lo que una suspensión de actividades podría tener repercusiones en el movimiento de mercancías.

Aunque a nivel nacional se anunció la posibilidad de un paro indefinido a partir de este lunes, los representantes locales indicaron que todavía debían coordinar las acciones correspondientes en Baja California.

Ante la manifestación, el Ayuntamiento de Tijuana recomendó a los automovilistas salir con anticipación, considerar rutas alternas y atender las indicaciones de las autoridades para evitar retrasos durante sus traslados.

APG