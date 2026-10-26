Marchas

Transportistas Marchan en Tijuana por Costos Operativos e Inseguridad en Carreteras

El gremio exige revisar estímulos fiscales y cobros que afectan sus finanzas, la movilización partirá de la zona aduanal de Otay rumbo a Zona Río

Transportistas Protestan en Tijuana por Impuestos, Inseguridad y Altos CostosTransportistas Protestan en Tijuana por Impuestos, Inseguridad y Altos Costos | Foto: N+

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