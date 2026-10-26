Carreteras Bloqueadas en México Hoy Lunes 26 de Octubre de 2026: Lista de Afectaciones

Las carreteras del país registran afectaciones a diario por accidentes, lluvias y manifestaciones, pero este lunes se espera una jornada de colapsos viales por el paro nacional de transportistas.

Si hoy circulas por alguna carretera de México, es necesario considerar informes sobre los bloqueos que fueron programados.

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) son las principales dependencias que reportan casos vinculados a las vías obstruidas.

A continuación, te presentamos el listado actualizado de carreteras que registran afectaciones por incidentes, cierres o presencia de manifestantes en distintos puntos del país este 26 de octubre.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros

02:16 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Córdoba–Veracruz, km 58, dirección Veracruz, por un tractocamión con falla mecánica.

02:13 horas. Continúa la neblina en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, en la zona de las Cumbres de Maltrata.

02:00 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista México–Querétaro, km 134, dirección Querétaro, por la salida del camino de un automóvil hacia la cuneta central.

01:58 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Querétaro–Irapuato, km 43, dirección Querétaro, por maniobras de trasvase de carga.

01:11 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Querétaro, km 99, dirección CDMX, tras la atención de un accidente.

00:26 horas. Se registra carga vehicular en la autopista México–Querétaro, km 99, dirección CDMX, tras la atención de un accidente.

00:16 horas. Se registra carga vehicular en dirección Puebla, en la Plaza de Cobro San Martín de la autopista México–Puebla, sin reporte de incidentes.

00:12 horas. Se restablece la circulación en la autopista Tecate–La Rumorosa, km 107, dirección La Rumorosa, tras la atención de un accidente.

00:01 horas. Se mantiene el cierre de circulación en la autopista México–Querétaro, km 99, dirección CDMX, por maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.

6:27 horas: en la Autopista Córdoba-Veracruz, km 58, dirección Veracruz, sigue la reducción de carriles.

6:50 horas: comenzó el arribo de transportistas a la carretera México-Querétaro, ya que este día realizarán un paro nacional.

7:05 horas: hay afectaciones viales en la México-Pachuca antes del inicio del paro nacional de transportistas, que está previsto a las 8:00 horas.

8:00 horas: transportistas de Jalisco se concentraron en cuatro puntos del estado para denunciar robos, extorsiones y asesinatos de compañeros durante sus recorridos, en N+ te indicamos en dónde hay afectaciones: Transportistas de Jalisco se Suman al Paro Nacional; Exigen Seguridad.

10:59 horas: la Guardia Nacional reportó un bloqueo en la carretera Puebla-Xalapa, a la altura de Pemex. Considera que hay cierres en varios puntos: Inicia Manifestación de Transportistas en Puebla: Se Suman a Paro Nacional.

11:20 horas: los transportistas se retiraron de la caseta de cobro de Tepotzotlán, por lo que la circulación opera de manera habitual en ambos sentidos.

ASJ/ FBPT