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Carreteras Bloqueadas en México Hoy Lunes 26 de Octubre de 2026: Lista de Afectaciones

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales piden a los conductores mantenerse atentos a posibles cambios en la circulación

Carreteras bloqueadas 26 octubre 2026La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales piden a los conductores mantenerse atentos a posibles cambios en la circulación. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa.
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