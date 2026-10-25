Marchas en CDMX Hoy Domingo 25 de Octubre de 2026: Calles y Avenidas Bloqueadas

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de las concentraciones agendadas para este domingo en la Ciudad de México.

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Las autoridades capitalinas esperan una marcha, nueve concentraciones, tres rodadas motociclistas, 11 rodadas ciclistas y 26 eventos de esparcimiento, durante esta jornada en la capital del país.

Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

10:00 horas. Restaurante "La Burra Blanca del 56" marchará del Museo Indígena, en Peralvillo, al Zócalo para exigir una ley nacional de protección integral al maguey y denunciar los daños que causarían los parques fotovoltaicos en tierras ancestrales.

10:30 horas. Fundación Gran Gente Pequeña de México realizará una jornada cultural en el Monumento a la Revolución por el Día Mundial de las Personas con Talla Baja.

11:30 horas. Sociedad Civil realizará una mesa de diálogo en el Ángel de la Independencia para rechazar la falta de transparencia en los acuerdos relacionados con el agua.

12:00 horas. Colectiva "Hijas de la Cannabis" realizará evento político-cultural en la Plaza Tlaxcoaque para exigir espacios libres y seguros para las consumidoras de cannabis con perspectiva de género, además de recolectar alimento para perros y gatos.

12:00 horas. Hurtarte Ciudad Monstruo realizará un evento político-cultural en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir la libertad de 14 mazatecos exiliados de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

12:00 horas. Trabajadores de guarderías del IMSS realizarán un mitin en las oficinas centrales del instituto para exigir la renuncia del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

14:00 horas. Colectiva "Amiga Pide la Pensioncita realizará el "Tendedero Muertos de Hambre 2026" en la Glorieta de los Insurgentes para denunciar a quienes evaden sus responsabilidades y exigir justicia para las infancias.

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15:00 horas. Direct Action Everywhere Ciudad de México realizará una procesión en el Ángel de la Independencia en memoria de los animales que han perdido la vida por el especismo.

18:00 horas. Mega Procesión de las Catrinas 2026 marchará del Ángel de la Independencia al Zócalo por Paseo de la Reforma, avenida Juárez y 5 de Mayo.

Milpa Alta

07:30 horas. Predators Raiders Crazys CDMX partirá de las letras monumentales de San Antonio Tecómitl con destino a Yecapixtla, Morelos.

Coyoacán

09:40 horas. Foto Riders Ajusco realizará una rodada desde las astas del Estadio Olímpico Universitario hasta el Parque Nacional Cumbres del Ajusco para celebrar su sexto aniversario.

Magdalena Contreras

09:00 horas. Foto Riders Ajusco partirá del Hospital Ángeles Pedregal hacia el Parque Nacional Cumbres del Ajusco para celebrar el sexto aniversario de Foto Riders Club.

Iztapalapa/Venustiano Carranza/Cuauhtémoc

06:30 horas. Colectiva "Justicia para Diana" realizará una rodada con puntos de reunión en las estaciones Tepalcates, en Iztapalapa, y Puebla, en Venustiano Carranza, con destino a la Glorieta de la Joven de Amajac, en Cuauhtémoc, para colocar una bicicleta blanca en memoria de una activista contra el feminicidio que murió atropellada por un tractocamión en el Circuito Exterior Mexiquense, en Ecatepec, el 7 de julio de 2026.

Benito Juárez

07:30 horas. Mix Road partirá del biciestacionamiento del Metro Mixcoac hacia los campos de la alcaldía Xochimilco.

07:30 horas. Cerbero Rea de Cempasúchil partirá de la explanada de la alcaldía Benito Juárez con destino a Acolman, Estado de México.

Azcapotzalco

07:30 horas. FreeBikesNVA partirá del Parque Revolución, en la colonia Nueva Santa María, con destino al Parque Aztlán.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 25 de octubre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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ASJ