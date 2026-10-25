Marchas

Marchas en CDMX Hoy Domingo 25 de Octubre de 2026: Calles y Avenidas Bloqueadas

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones que se tienen previstas en diversas alcaldías de la capital del país

MarchasEn la app de N+ puedes estar al tanto de toda la información sobre las movilizaciones. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa.
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