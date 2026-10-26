Prevén Afectaciones Viales por Manifestación de Transportistas en Tijuana

Una manifestación de transportistas podría generar afectaciones al tránsito en Tijuana, debido a un recorrido previsto desde las inmediaciones de la zona de importación de la aduana de Otay hasta la Zona Río.

El Ayuntamiento de Tijuana informó que la movilización está programada para iniciar a las 10:00 horas del lunes 26 de octubre, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones durante sus traslados.

Entre las recomendaciones se encuentra salir con anticipación, considerar rutas alternas y atender las indicaciones de las autoridades para evitar demoras.

El Gobierno municipal señaló que respeta el derecho de la ciudadanía a manifestarse y pidió a los automovilistas mantenerse atentos a las condiciones del tránsito durante el recorrido.

APG