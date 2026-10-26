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Prevén Afectaciones Viales por Manifestación de Transportistas en Tijuana

Autoridades recomiendan anticipar traslados y buscar vías alternas

Prevén Afectaciones Viales por Manifestación de Transportistas en TijuanaPrevén Afectaciones Viales por Manifestación de Transportistas en Tijuana | Foto: N+

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