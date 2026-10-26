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Transportistas de Ciudad Juárez Fueron Escoltados Durante la Caravana

Los transportistas se sumaron a la movilización nacional y tienen previsto llegar hasta la glorieta del kilómetro 20

Transportistas Preparan CaravanaTransportistas Preparan Caravana. Foto: N+

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Transportistas de quinta rueda protestan en Ciudad Juárez por la violencia en carreteras.

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