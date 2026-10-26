Transportistas de Ciudad Juárez Fueron Escoltados Durante la Caravana

La mañana de este lunes, conductores de camiones de quinta rueda se reunieron en el estacionamiento del Estadio Olímpico Benito Juárez para participar en una caravana realizada a nivel nacional, con la que exigieron mayor seguridad para el sector transportista.

La caravana avanzó rumbo a la glorieta del kilómetro 20. Los participantes circularon por la avenida Heroico Colegio Militar y posteriormente tomaron las avenidas Paseo Triunfo de la República y Tecnológico, así como la carretera Panamericana, hasta llegar a la glorieta, donde retornaron para concluir la manifestación en la zona de San Lorenzo.

La movilización se realizó en protesta por la violencia que enfrentan los transportistas en las carreteras del país, donde han sido víctimas de asaltos a mano armada e incluso se han registrado homicidios.

Durante el recorrido, la caravana fue escoltada por agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes facilitaron el paso de las unidades para agilizar su circulación por las distintas vialidades.

Alejandro González, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), señaló que en Ciudad Juárez no se contempló la toma de calles ni de puentes internacionales, pues la intención fue exigir justicia sin afectar a la comunidad.