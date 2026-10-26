Marchas en CDMX Hoy Lunes 26 de Octubre de 2026: Calles y Avenidas con Bloqueos

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de las concentraciones agendadas para este lunes en la Ciudad de México.

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Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 10 concentraciones y 11 eventos de esparcimiento, durante esta jornada en la capital del país.

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Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

10:00 horas. Amnistía Internacional ofrecerá una conferencia de prensa en el Teatro Casa de la Paz de la UAM, titulada “Artículo 34 ¿Qué Sigue para México?”, para analizar las perspectivas y desafíos tras la activación del artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU.

12:00 horas. Familiares y amigos de un estudiante y activista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se manifestarán en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para exigir justicia por su asesinato, ocurrido en octubre de 2011, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables.

12:00 horas. En Pie de Lucha realizará el “Memorial Miles de Latidos para Encontrarles” en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, para exigir justicia y visibilizar la impunidad en los casos de dos mujeres víctimas de desaparición forzada.

12:00 horas. Colectiva “Micelias” recolectará víveres en República de El Salvador 81 para las mujeres mazatecas que mantienen un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exigen cancelar las órdenes de aprehensión contra sus compañeros exiliados por defender el río Xangá Ndá Gé.

16:00 horas. Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharán del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez como parte de la “145 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir verdad, justicia y cárcel para los responsables de la desaparición de los jóvenes.

Gustavo A. Madero

07:30 horas. Un contingente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas se concentrará en la Central de Carga Vallejo, como parte del paro nacional de transportistas para exigir mayor seguridad en carreteras, reducción de impuestos e indemnizaciones por vehículos robados.

Iztapalapa

09:00 horas. Colectivo “Somos Ellas” acudirá al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para respaldar a una víctima de violación y exigir una sanción ejemplar para el presunto responsable, con apego al debido proceso.

12:00 horas. Colectiva “Micelias” recolectará víveres en la estación Constitución de 1917 del Metro para las mujeres mazatecas que mantienen un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exigen cancelar las órdenes de aprehensión contra sus compañeros exiliados por defender el río Xangá Ndá Gé.

Miguel Hidalgo

10:00 horas. La Convención de la Ciudad de México realizará un mitin frente a la Embajada de Francia para expresar solidaridad con el pueblo francés y respaldar las movilizaciones en defensa de sus derechos sociales y laborales.

Tláhuac

15:00 horas. Lobos Revolucionarios se manifestará en el Colegio de Bachilleres Plantel 16 Tláhuac para exigir seguridad inmediata dentro del plantel y respuestas ante situaciones ocurridas en la escuela.

Benito Juárez

13:00 horas. Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México se manifestará en la Subsecretaría de Educación Media Superior en defensa de la educación pública, gratuita, laica y crítica del instituto, así como para exigir respeto al contrato colectivo de trabajo.

Coyoacán

12:00 horas. Cubículo Estudiantil “Violeta Parra” de la UAM Xochimilco realizará una asamblea para dar seguimiento al pliego petitorio entregado a las autoridades universitarias el 23 de octubre. Durante el día, sus integrantes prevén trasladarse a la estación UAM-I del Metro, donde podrían bloquear vialidades y liberar los torniquetes para permitir el acceso gratuito.

Varias alcaldías

Durante el día. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas realizará un paro nacional con concentraciones en las casetas de las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla para exigir soluciones a la inseguridad en carreteras, una reducción de impuestos e indemnizaciones por vehículos robados. Un contingente se concentrará a las 07:30 horas en la Central de Carga Vallejo, en Gustavo A. Madero.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 26 de octubre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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ASJ