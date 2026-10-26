Marchas

Marchas en CDMX Hoy Lunes 26 de Octubre de 2026: Calles y Avenidas con Bloqueos

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones que se tienen previstas en diversas alcaldías de la capital del país

MarchasFoto: Cuartoscuro | Ilustrativa.
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