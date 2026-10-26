Marcha por Ayotzinapa Hoy en CDMX: A Esta Hora Inicia Protesta en Reforma

Este lunes habrá una nueva marcha por el caso Ayotzinapa en calles de la Ciudad de México (CDMX), a más de 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de esa comunidad.

De acuerdo con autoridades capitalinas, se trata de madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Ayotzinapa, Guerrero, quienes realizarán la “145 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir al Estado Mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables del caso.

Toma en consideración que, además, se prevé que transportistas realizarán hoy bloqueos en distintos puntos de entrada a la capital del país, en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa, como parte de su paro de actividades. No te pierdas el Liveblog de N+ con toda la información sobre los cierres viales por la movilización de este lunes.

Lugar 1: Caseta Autopista México -Querétaro.

Lugar 2: Caseta Autopista México -Pachuca.

Lugar 3: Caseta Autopista México-Cuernavaca.

Lugar 4: Caseta Autopista México-Puebla.

Hora y lugar de marcha por Ayotzinapa

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se concentrará a las 16:00 horas de hoy en el Ángel de la Independencia, para dirigirse al Hemiciclo a Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Se prevé que otras organizaciones en apoyo se sumen a la protesta, como estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero; Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; Brigada Informativa Altavoz; Colectivo “El capitán Ahuizote” y Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

Además, no se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración, por lo que se recomienda evitar la zona, en la medida de lo posible, o usar rutas alternas.

Con información de N+