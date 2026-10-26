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Marcha por Ayotzinapa Hoy en CDMX: A Esta Hora Inicia Protesta en Reforma

Los manifestantes exigen verdad, justicia y cárcel para los responsables del caso

Marcha por Ayotzinapa en la CDMXMarcha por Ayotzinapa en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, padres y organizaciones marchan en Reforma. La protesta busca verdad y justicia. Conoce más sobre esta movilización.

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