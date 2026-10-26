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Paro Nacional de Transportistas: ¿Cuánto Tiempo Va a Durar?

Los manifestantes realizarán bloqueos en distintos puntos de entrada a la capital del país

Protesta de transportistas en la México-Puebla el pasado mes de julio de 2026

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Inicia paro nacional de transportistas: bloqueos en casetas de México-Querétaro, México-Pachuca y más. Exigen seguridad y reducción de impuestos. Entérate de todo aquí.

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