Paro Nacional de Transportistas: ¿Cuánto Tiempo Va a Durar?

Este lunes, transportistas realizarán un paro nacional y bloqueos en varios puntos de acceso a la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén severas afectaciones viales.

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De acuerdo con autoridades capitalinas, se trata de integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., quienes exigen al Gobierno Federal la implementación de soluciones y la obtención de resultados concretos que contribuyan a atender y resolver la problemática que enfrenta el sector del transporte nacional:

Mayor seguridad en carreteras: Piden reforzar la vigilancia para prevenir robos, extorsiones y otros actos de violencia contra los operadores.

Reducción de impuestos: Solicitan disminuir la carga fiscal que enfrenta el sector y revisar las condiciones económicas que afectan su actividad.

Indemnización por vehículos robados: Exigen que las aseguradoras de las autopistas los indemnicen cuando una unidad es robada y no logra ser recuperada.

¿Cuánto va a durar el paro nacional de transportistas?

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., realizarán hoy bloqueos en distintos puntos de entrada a la capital del país, en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa, como parte de su paro de actividades.

Lugar 1: Caseta Autopista México-Querétaro.

Lugar 2: Caseta Autopista México-Pachuca.

Lugar 3: Caseta Autopista México-Cuernavaca.

Lugar 4: Caseta Autopista México-Puebla.

Además, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) anunció que el paro nacional que inicia este lunes es por tiempo indefinido ante la inseguridad, extorsiones y presión económica, entre otras problemáticas que complican su operación diaria.

“No queremos detener a México. Queremos que México nos escuche”, indicó la Canacar en redes sociales.

Ante esta situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que a las 11:00 horas de hoy se realizará una reunión con los transportistas, que será encabezada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el marco del paro nacional convocado para este lunes.

En la conferencia mañanera de este lunes, la mandataria señaló que un “sector muy pequeñito” se inconformó por “una modificación que se hizo en la Ley de Ingresos, que Hacienda consideró que era muy excesivo el beneficio que se tenía”.

Con información de N+

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