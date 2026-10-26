Asesinan a Dos Adultos Mayores en la Comunidad de Sopeña en Silao, Guanajuato

Una pareja de adultos mayores murió tras ser baleada dentro de su vivienda, ubicada en la comunidad de sopeña en Silao, Guanajuato.

El ataque se reportó cerca de las 5:10 de la mañana del domingo, en un domicilio de la calle Ricardo Flores Magón, en el cruce con 20

de noviembre.

Donde vecinos alertaron por detonaciones de arma de fuego a la Central de Emergencias 911, pidiendo el apoyo de las autoridades.

Al llegar, policías municipales encontraron a ambas personas heridas; la mujer falleció en el lugar.

Mientras que su esposo, conocido como don pancho y de aproximadamente 75 años, fue llevado a un hospital, donde más tarde perdió la vida.

Versiones extraoficiales señalan que los agresores habrían acudido a buscar a Jesús, hijo de las víctimas, y que abrieron fuego al no encontrarlo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ataque Armado Deja Un Muerto y Un Herido en un Parque Recreativo en Silao, Guanajuato

Sin embargo, esta presunta motivación no ha sido confirmada y el caso permanece bajo investigación por agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Personal del Servicio Médico Forense fueron los encargados de trasladar los cuerpos de los fallecidos a un anfiteatro en Guanajuato, Capital para practicarles la autopsia de ley.