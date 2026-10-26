Homicidios

Asesinan a Dos Adultos Mayores en la Comunidad de Sopeña en Silao, Guanajuato

Los hechos se registraron a las 5:10 de la mañana en el domicilio ubicado en la calle Ricardo Flores Magón

Asesinan a Dos Adultos Mayores en la Comunidad de Sopeña en Silao, Guanajuato.Asesinan a Dos Adultos Mayores en la Comunidad de Sopeña en Silao, Guanajuato. Foto: N+

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Aparentemente las personas armadas iban buscando al hijo de la pareja, pero al no encontrarlo mataron a sus padres, autoridades investigan lo sucedido.

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