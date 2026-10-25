Motociclista Muere Tras Enfrentamiento con Policías Municipales en Zona Centro de Ensenada

Un hombre murió tras resultar herido por disparos durante una intervención de la Policía Municipal en la Zona Centro de Ensenada, luego de que presuntamente realizara detonaciones contra los agentes durante una persecución, informó la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:34 horas del domingo 25 de octubre, cuando integrantes del Grupo Escudo detectaron una motocicleta que circulaba en sentido contrario sobre las calles Gástelum y Tercera.

Los oficiales le marcaron el alto mediante señales audibles y visibles; sin embargo, el conductor presuntamente ignoró las indicaciones, por lo que comenzó una persecución por distintas vialidades de la ciudad.

Según la versión de la corporación, durante el seguimiento el motociclista habría disparado contra los policías. La persecución continuó hasta las inmediaciones de las calles Segunda y Granada, donde el hombre descendió de la motocicleta y presuntamente volvió a realizar detonaciones.

Ante esta situación, uno de los agentes accionó su arma de cargo. El hombre resultó lesionado y los oficiales solicitaron servicios de emergencia. Mientras llegaban los paramédicos, uno de los policías inició maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Posteriormente, personal de la Cruz Roja realizó una valoración y confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La DSPM informó que en el lugar se encontraron indicios relacionados con detonaciones de arma de fuego. El origen y la relación de estos elementos con los hechos deberán determinarse mediante las diligencias periciales correspondientes.

La corporación señaló que colaborará con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias de la intervención y determinar las responsabilidades que correspondan.

APG