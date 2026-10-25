Homicidios

Motociclista Muere Tras Enfrentamiento con Policías Municipales en Zona Centro de Ensenada

La DSPM informó que el conductor habría disparado contra los agentes durante una persecución, uno de los oficiales accionó su arma de cargo

Hombre Muere Tras Ataque Armado en la Zona Centro de Ensenada, BCHombre Muere Tras Ataque Armado en la Zona Centro de Ensenada, BC | Foto: N+

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