Sociedad

Transportistas de Aguascalientes se Suman al Paro Nacional por Inseguridad

Los operadores hidrocálidos estarán concentrados en la carretera 45 Sur; exigen mejores condiciones laborales

bloqueo transportistas AguascalientesOperadores exigen seguridad y mejoras en carreteras. Foto: N+

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Inseguridad en carreteras lleva a transportistas de Aguascalientes a unirse al paro nacional. Concentración en carretera 45 Sur.

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