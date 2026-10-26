Transportistas de Aguascalientes se Suman al Paro Nacional por Inseguridad

Transportistas de Aguascalientes se sumaron al paro nacional para exigir mayor seguridad en las carreteras de la región del Bajío. Hasta el momento, alrededor de 70 unidades se encuentran concentradas sobre la carretera 45 Sur.

Los manifestantes descartaron realizar un bloqueo carretero; sin embargo, señalaron que mantendrán su presencia en la zona durante la mañana, por lo que se prevé tráfico intenso.

Aguascalientes no es el único estado que se ha sumado al paro nacional de transportistas este lunes 26 de octubre, pues en Zacatecas y Jalisco también se realizan movilizaciones para exigir mejores condiciones de seguridad.

En Zacatecas, los transportistas se concentrarán en la caseta de cobro de Calera. De acuerdo con lo previsto, no afectarán la circulación mientras esperan información de los líderes sindicales nacionales sobre la instalación de una mesa de negociación.