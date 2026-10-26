Seguridad

Buscan a Tres Hermanos Desaparecidos en Matamoros; Salieron de Palmares

Amauri, Ángel Sinaí y Francisco Javier González Villanueva no han sido localizados desde el 8 de octubre

Buscan a Tres Hermanos Desaparecidos en Matamoros; Salieron de PalmaresBuscan a Tres Hermanos Desaparecidos en Matamoros; Salieron de Palmares. Foto: Colectivo Desaparecidos en Tamaulipas "De Pie Hasta Encontrarlos"

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Desaparecen tres hermanos en Matamoros desde el 8 de octubre. La familia González Villanueva busca apoyo ciudadano para localizarlos.

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