Buscan a Tres Hermanos Desaparecidos en Matamoros; Salieron de Palmares

Tres hermanos originarios de Matamoros no han sido localizados desde el pasado jueves 8 de octubre, por lo que familiares y amigos mantienen activa su búsqueda. Se trata de Amauri de 16 años, Ángel Sinaí de 18 y Francisco Javier de 20 años, todos de apellido González Villanueva, quienes salieron de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Palmares y desde entonces se desconoce su paradero.

Desde su desaparición, la familia ha difundido sus fotografías a través de redes sociales y ha realizado caravanas por fraccionamientos aledaños como Brisas, en conjunto con personal de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

Hasta el momento no han tenido ningún contacto con los jóvenes, por lo que la búsqueda continúa. Familiares piden el apoyo de la ciudadanía para que, en caso de tener cualquier información que ayude a localizarlos, la hagan llegar de manera anónima a las autoridades o al número de emergencias 911.