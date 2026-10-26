Seguridad

Localizan Sin Vida a Cinco Caninos en Puebla; Señalan Envenenamiento Masivo

Los perros fueron hallados en terrenos de cultivo de San Martín Texmelucan, un médico veterinario mencionó que habrían consumido alimento contaminado

Hallan a cinco perros muertos en terrenos de cultivo de San Martín Texmelucan, Puebla.Hallan a cinco perros sin vida en terrenos de cultivo de Texmelucan, Puebla. Foto: N+

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Localizan a cinco perros presuntamente envenenados en terrenos de cultivo de San Martín Texmelucan, veterinarios exigen justicia.

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