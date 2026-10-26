Localizan Sin Vida a Cinco Caninos en Puebla; Señalan Envenenamiento Masivo

En terrenos de cultivo del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla aparecieron cadáveres de al menos cinco perros, que al parecer fueron envenenados.

Vecinos refieren que vivían en la zona y eran alimentados por una persona quien vive en la Ciudad de México; sin embargo, alguien los agredió sin motivo aparente.

El médico veterinario Octavio Benítez lamentó ver este tipo de situaciones y consideró que es algo que tiene que ser investigado porque es inhumano, además señaló que probablemente se trató de un envenenamiento masivo, esto agregó: "Quiero pensar que por los hallazgos que estoy identificando en estos momentos fueron envenenadas de manera masiva, seguramente alguien les trajo comida con algún tipo de veneno y ahí está el resultado."

Además, dio a conocer que tres perritas ya las habían esterilizado, incluso una tuvo tratamiento por cáncer y por las condiciones fue difícil que alguien las adoptara, por lo que se quedaron en el sitio.

En una primera valoración fallecieron por el consumo de alimento contaminado y no tenían signos de violencia.

Médicos veterinarios llegaron hasta este sitio para el levantamiento de los cadáveres y se apoyaron con bolsas de plástico y también de guantes para proteger su propia salud; de acuerdo a los especialistas este hecho tiene que ser investigado y no quedar impune.

Esperan que el Instituto de Bienestar Animal intervenga para saber qué sucedió y dar con los responsables de este maltrato animal.

Por otro lado, se dio a conocer el rescate de dos caninos por presunto maltrato animal en San Pedro Cholula.

La Dirección de Bienestar Animal (DIBA) del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) determinó el aseguramiento precautorio de dos caninos, un macho y una hembra, en la Unidad Habitacional Villa Manantiales.

La intervención se llevó a cabo luego de un reporte de agresiones físicas contra los ejemplares, por lo que luego de ejecutar la orden de visita se logró su rescate.

Con información de N+

MCS