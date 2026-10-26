Asesinan a Balazos a Agente de Investigación de la Fiscalía en Tehuacán, Puebla

Juan Jesús Hernández, agente de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue asesinado a balazos en la calle Juárez Norte y 36 Poniente de la colonia Tepeyac en el municipio de Tehuacán de Puebla.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron a brindarle los primeros auxilios, sin embargo, durante la valoración confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones que presentaba por varios impactos de bala.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 de la mañana de este 26 de octubre, cuando el hombre viajaba a bordo de un vehículo gris, en el cruce de Juárez Norte y 36 Oriente.

En el lugar, otro hombre informó que la víctima pertenecía a la agencia estatal de investigación, por lo que se notificó a las autoridades competentes para atraer el caso.

Policías municipales de Tehuacán acordonaron la zona para preservar el lugar de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del homicidio, sin embargo, hay un operativo de seguridad para tratar de dar con los responsables.

Se sabe que los agresores portaban armas largas y huyeron con rumbo desconocido; La Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los agresores.

En otro lamentable suceso, un hombre de la tercera edad, perdió la vida en calles de la colonia Aquiles Serdán de la ciudad de Puebla.

La víctima manejaba su bicicleta cuando, presuntamente, se cayó en la calle 4 Poniente y 45 Norte.

Paramédicos y policías a bordo de la patrulla 475 acudieron a atender el reporte. Al llegar, confirmaron el deceso.

La zona fue acordonada, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado llegaban para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Con información de N+

MCS