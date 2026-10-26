Homicidios

Asesinan a Balazos a Agente de Investigación de la Fiscalía en Tehuacán, Puebla

Juan Jesús fue víctima de un ataque armado cuando circulaba a bordo de un vehículo en la calle Juárez Norte y 36 Poniente de la colonia Tepeyac

Ataque armado en Puebla deja sin vida a agente de investigación de la Fiscalía General del EstadoAtaque armado en Puebla deja sin vida a agente de investigación. Foto: Facebook Multimedios Tehuacan

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Juan Jesús Hernández, agente de investigación, fue asesinado en Tehuacán. Los agresores huyeron y las autoridades implementan operativo de búsqueda.

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