Sitio Oficial Anuncia por Error a los Tres Finalistas del Balón de Oro 2026

Hoy se anuncia al Balón de Oro 2026 y, a diferencia de otros años, en esta edición del premio la organización ha evitado filtraciones sobre quién será el ganador del premio, pues se ha reportado que será hasta el momento en que se abra el sobre, que los futbolistas conocerán el resultado de las votaciones.

Sin embargo, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, la organización del Balón de Oro anunció por error los nombres de los tres finalistas de este año: Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane.

La información asegura que durante la tarde de este lunes, mientras se anunciaba el orden de los treinta candidatos al premio, la organización publicó en su página web tres artículos dando como finalistas a Mbappé, Yamal y Kane. En dichos artículos se enumeran los logros conseguidos por cada uno de ellos, incluyendo goles, asistencias, títulos y demás datos relevantes.

"El error se produjo alrededor de cuatro horas antes del anuncio oficial, que se espera a eso de las 22:30 hora de Londres. Estos artículos han sido borrados de la página del Balón de Oro, lo que parece confirmar que ha sido un error de la organización", detalla la agencia de noticias.