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Sitio Oficial Anuncia por Error a los Tres Finalistas del Balón de Oro 2026

La página web del Balón de Oro incluso publicó los logros conseguidos por cada uno de ellos, incluyendo goles, asistencias y títulos

Lamine Yamal y Kylian Mbappé durante El Clásico de LaLigaLamine Yamal y Kylian Mbappé durante El Clásico de LaLiga | Foto: Reuters

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