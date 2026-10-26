Microsoft Ofrece Indemnizar a 60 Mil Empleados que Renuncien Voluntariamente ante Avance de IA

El gigante tecnológico Microsoft ofreció bajas incentivadas a 60 mil empleados, que son despidos voluntarios con indemnizaciones, a cerca de una cuarta parte de su plantilla global, tras dos reducciones este año mediante jubilaciones incentivadas anticipadas y despidos.

La jefa de recursos humanos de Microsoft, Amy Coleman, envió un mensaje interno anunciando una "oferta de salida voluntaria" y argumentando que es un "enfoque hacia el cambio" con el que busca "mayor flexibilidad" en la empresa.

"La oferta de salida voluntaria refleja una parte importante de cómo estamos evolucionando en nuestro enfoque hacia el cambio: creando mayor flexibilidad y, donde sea posible, más maneras para que los empleados puedan dar forma a su siguiente capítulo", mencionaban medios locales.

Este programa de bajas incentivadas se produce en un momento en que la empresa tiene prevista una inversión para el desarrollo de la infraestructura de la inteligencia artificial, una tendencia que comparte con sus rivales del sector.

Los empleados que “decidirán” separarse de sus cargos son mandos ejecutivos medios, que serían vicepresidentes e inferiores en equipos en Estados Unidos, Canadá, India y Reino Unido, pero están excluidos grupos que trabajan en centros de datos, ventas y márketing, detalla el medio TechCrunch.

La medida se produce después de que el pasado abril Microsoft ofreciera por primera vez un programa de jubilaciones incentivadas anticipadas en Estados Unidos al que se acogieron cerca de 30% de los empleados, aproximadamente 8 mil 750.

Luego, Microsoft anunció en julio los despidos de 4 mil 800 empleados, 2% de la plantilla, y explicó que los puestos no serían reemplazados por la IA, pero reconoció que la tecnología "sí está cambiando la manera en que se hace el trabajo".

Tras el anuncio, la empresa subía cerca del 1% a media sesión en Wall Street. El próximo miércoles, presenta sus resultados del tercer trimestre.

HVI