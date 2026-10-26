Internacional

Microsoft Ofrece Indemnizar a 60 Mil Empleados que Renuncien Voluntariamente ante Avance de IA

La jefa de recursos humanos de la empresa envió un mensaje masivo a los empleados sobre una ‘oferta de salida voluntaria’

Microsoft Promete Indemnizar 60 Mil Empleados que Dejen Sus Puestos VoluntariamenteUn letrero de Microsoft en Redmond, Washington. Foto: Reuters

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